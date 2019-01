Tog mellem Fyn og Jylland stod stille efter personpåkørsel

En person har søndag aften mistet livet, da vedkommende blev påkørt af et tog nær Tommerup på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi.

Som konsekvens af påkørslen holdt alle tog på vej mellem Odense og Fredericia stille, men togene vil efter klokken 20 så småt begynde at køre igen.

- Vi regner med at kunne køre igen klokken 20.20. Det er Banedanmarks vurdering, og den prognose vi går ud fra, siger DSB's pressevagt.

DSB valgte at sætte ind med togbusser på strækningen, mens politiet arbejdede på skinnerne.

Busserne kørte mellem Odense og Fredericia omkring klokken 18.45. Nogle af dem kørte direkte, mens andre stoppede på alle stationer på vejen.

Ulykken skete ved Skalbjerg nær Vissenbjerg på Fyn. Politi og redningsfolk har siden klokken 17.45 arbejdet på at få et overblik over, hvad der præcis er sket.

Det har været svært for politiet at identificere den omkomne. Men de formodede pårørende er blevet underrettet, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

Læs også Tog mellem Fyn og Jylland står stille efter personpåkørsel