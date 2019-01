Tog ramt af objekt på Storebæltsbroen

Noget har ramt et tog på Storebæltsbroen, og toget måtte lave en meget hård opbremsning.

Foreløbigt er der tale om otte lettere tilskadekomne, oplyser DSB’s pressevagt til TV 2.

Toget var angiveligt på vej til København. DSB ved på nuværende tidspunkt ikke yderligere. Toget holder stille på lavbroen fra Fyn mod Sjælland.

Politi og ambulancer er massivt til stede på ulykkesstedet, oplyser Fyns Politi. Politiet opfordrer samtidig bilister til at give plads til udrykningskøretøjerne, der har svært ved at komme frem til ulykkesstedet.

Et øjenvidne fortæller til TV 2/Fyn, at flere helikoptere er på ulykkesstedet, og at de tilskadekomne bliver fløjet til OUH i Odense.

Vinduer smadrede

En passager i toget fortæller til TV 2 News, at der kom en usædvanlig og høj lyd, og pludselig smadrede tre vinduer. Toget fortsatte dog med at køre. Han fortæller videre, at passagererne er rystede og sidder i vognene og afventer yderligere informationer.

Toget holder stille på lavbroen. Foto: Local Eyes

Togene mellem Korsør og Nyborg er indstillet, oplyser DSB. Der er endnu ingen prognose for, hvornår togene igen kører normalt.

Fyns Politi opfordrer på Twitter de passagerer, der er i toget og som er ok, om at sende deres pårørende en sms.

Presenning kan have ramt tog

TV 2-journalist Stefan Schmidt Jørgensen befinder sig i toget. Han fortæller til TV 2, at passagererne er blevet oplyst om, at en presenning fra et godstog skulle have ramt det forulykkede tog.

Vi arbejder på højtryk på Storebæltsbroen. Hensynet til passagerne på toget har højeste prioritet. Send dine pårørende en SMS, hvis du er ok. — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 2, 2019

Der er sket en togulykke på lavbroen over Storebælt. Ambulancer og politi på vej til stedet. Giv plads til udrykning. Kør ikke mod Nyborg ad motorvejen. Storebæltsforbindelsen er lukket. Vi melder ud her så snart vi ved mere #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 2, 2019

(Opdateres..)