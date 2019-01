Ingen tog over Storebælt: Togbusser er sat ind

Togrejsende mellem Nyborg og Korsør skal krydse Storebælt med bus.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Årsagen til indsættelsen af togbusser på Storebælt skyldes en stor ulykke på lavbroen.

Læs også DSB: Seks dræbte i togulykke på Storebæltsbroen

Onsdag morgen påkørte et lyntog tabt gods fra et godstog. Det resulterede en alvorlig ulykke, som indtil videre har kostet seks personer livet. Derudover betyder ulykken, at der ikke kører tog over Storebælt.

DSB forventer først, at strækningen mellem Nyborg og Korsør bliver åbnet for tog torsdag morgen.

- En forsigtig prognose er, at togene kører igen i morgen tidlig, torsdag klokken fire, vurderer DSB.

Sådan er du stillet, hvis du skal med togbus

Hvis du skal med togbus mellem Nyborg og Korsør, så kan du ifølge DSB regne med forsinkelser på grund af tæt trafik over Storebælt.

Derfor gør DSB opmærksom rejsetidsgaranti samt ændringer for kunder, der rejser med orange-billetter.