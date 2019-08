Letbanearbejdet aflyser tog over Fyn: Togbusser indsættes i weekenden 

Togpassagerer, som skal over Fyn i løbet af weekenden, bliver nødt til at skifte til en togbus.

Ændringerne kommer til at påvirke alle togpassagerer, som skal med tog tværs over Fyn.

Mellem Odense og Fredericia indsættes togbusserne natten til lørdag klokken 2 og frem til søndag klokken 14.

Fra lørdag klokken 20 og frem til søndag morgen klokken 8 vil der ligeledes køre togbusser mellem Fredericia og Nyborg som følge af sporarbejdet.

Det skriver DSB fredag.

Letbanebyggeri skyld i aflysninger

Ændringerne skyldes arbejdet med Odense Letbane samt andre sporarbejder, som Banedanmark udfører samtidigt.

For at skabe mindst mulig gene for pendlerne har Odense Letbane og Banedanmark valgt at placere arbejdet i en weekend i skolernes sommerferie.

DSB anbefaler rejsende at holde sig opdateret om eventuelle ændringer i rejseplanen på dsb.dk.