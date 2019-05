Personalemangel: Togbusser indsat på Svendborgbanen

Hele lørdag morgen og formiddag kører der ingen tog på strækningen mellem Svendborg og Odense.

Der er istedet blevet indsat togbusser. DSB skriver på sin hjemmeside, at man regner med, at den normale togdrift genoptages klokken 12 lørdag.

Ifølge DSB's pressevagt skyldes aflysningerne, at man har akut mangel på personale. Han kan dog ikke komme årsagen nærmere.

Det er blot fire dage siden, togene på Svendborgbanen senest blev erstattet af busser. I tirdags skyldtes det, at et tog var kørt tør for brændstof ved Odense Universitetshospital og måtte slæbes væk.

Her holder Togbusserne: Odense: Kottesgade

Odense Sygehus: Kløvermosevej, buslommen

Fruens Bøge: Skovalléen, vejen der krydser banen

Højby: Buslommen på Svendborgvej

Årslev: Forpladsen ved stationen

Pederstrup: Sdr. Højrupvejen ved stationen

Ringe: Busholdepladsen, modsat stationen

Rudme: Rudmevej ved stationen (forplads)

Kværndrup: Forpladsen ved stationen

Stenstrup: Stationsvej, nord for stationen

Stenstrup Syd: Buslommen ved stationen

Svendborg Vest: Buslommen ved stationen

Svendborg: Holdepladsen foran stationen

