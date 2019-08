Person ramt af tog på Svendborgbanen

Togene mellem Svendborg Station og Stenstrup Station er torsdag erstattet af togbusser. Det oplyser DSB.

Læs også Over 500 trafikuheld på Storebæltsbroen: - Et lillebitte færdselsuheld kan få fatale konsekvenser

Togbusserne vil kører i pendulfart mellem de to stationer.

DSB kan endnu ikke sige, hvornår togene begynder at køre normalt igen på Svendborgbanen. Det skyldes en personpåkørsel ved Svendborg.

Her holder togbusserne Skal du med togbussen, kan du stå på her: Stenstrup Stationsvej nord for stationen

Svendborg: Busholdeplads i forlængelse af stationen Kilde: DSB

Politi bekræfter personpåkørsel

Fyns Politi bekræfter, at der torsdag morgen har været en personpåkørsel.

- Vi har desværre en personpåkørsel på Svendborgbanen lige nord for Svendborg. Vi arbejder på stedet og har i øjeblikket ikke yderligere omkring selve hændelsen, oplyser politiet på Twitter.

Vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede oplyser til TV 2/Fyn, at personen er afgået ved døden. Politiet er i gang med at underrette de pårørende. Ved halvnitiden oplyser politiet dog, at betjentene er færdige på stedet, så togene igen kan køre på hele strækningen.

Opdatering Togene kan igen køre, da Fyns Politi er færdig med sit arbejde på strækningen, oplyser politiet.

- Vi begynder så småt at kunne køre igen, oplyser DSB, der dog forventer enkelte forsinkelser og aflysninger.

Længere rejsetid

Togbusserne standser ved de samme stationer, som toget ville have gjort. Der kan dog forventes længere rejsetid på strækningen.

DSB henviser til tog med ekstra standsning mellem Odense og Stenstrup.

Odense - Stenstrup klokken 06.59

Stenstrup - Odense klokken 07.15

Skal du rejse på Svendborgbanen i løbet af torsdagen, kan du med fordel tjekke Rejseplanen, inden du tager afsted.