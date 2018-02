Togkaos: Intercitytog og lyntog er forsinkede med to timer

Et ødelagt spor ved Odense skaber togkaos på Fyn. Intercitytog og lyntog er op mod 120 minutter forsinkede, og der er sat togbusser ind.

Opdatering klokken 9.22: Regionaltogene er erstattet af togbusser indtil midnat.

Opdatering klokken 8.57: Intercitytog og lyntog er fortsat stærkt forsinkede med op til 120 minutter.

Opdatering klokken 7.05: Sporet ved Odense er ødelagt. Intercitytog og lyntog kan blive op til 60 minutter forsinkede, og enkelte tog kan blive aflyst.

Der er onsdag morgen indsat togbusser på Vestfyn.

Det oplyser DSB, der har et tog holdende med fejl ved Odense, som betyder, at DSB ikke kan køre med regionaltogene mellem Odense og Fredericia, før det er kørt væk.

Regionaltogene er derfor erstattet af togbusser indtil onsdag omkring klokken 13.30.

Regionaltogene på Vestfyn er erstattet af Togbusser.



Det skyldes, at et tog holder med fejl i Odense.



Se mere her: https://t.co/iHNDzBy6M8 — DSB (@omDSB) February 21, 2018

Læs også Brand i etageejendom: To personer reddet ud og sendt på sygehuset

Forsinkelse på 60 minutter

Intercitytog og lyntog kan blive op til 120 minutter forsinkede, og enkelte tog er aflyst, oplyser DSB.

- I forbindelse med en rangering og en afsporing i går aftes (tirsdag aften, red.) har vi desværre fået ødelagt et spor ved Odense, skriver DSB på sin hjemmeside.

Der er kun ét spor at køre på mellem Odense og Holmstrup på Vestfyn.

IC 812 fra Middelfart klokken 6.20 er aflyst mellem Middelfart og Odense. Toget bliver koblet sammen med Lyn 10 cirka klokken 6.28.

Rejseplanen bliver løbende opdateret med forsinkelser og aflysninger. DSB påpeger dog, at der er problemer med overførelse af data fra Banedanmark til Rejseplanen, så ikke alle aflysninger bliver vist korrekt.

Køreplanen for tog på Vestfyn onsdag morgen kan ses her.

IC- og Lyntog kan blive op til 30 minutter forsinket og enkelte kan blive aflyst. #dsb ^nc — DSB (@omDSB) February 21, 2018

Regionaltogene mellem Odense-Fredericia er fortsat erstattet af Togbusser. Det skyldes en fejl på et spor ved Odense.



IC- og Lyntog kan blive 30 til 60 minutter forsinket og enkelte kan blive aflyst.



Hold dig opdateret her: https://t.co/HGpeC7oXgt https://t.co/Ve1Wx1UBy6 — DSB (@omDSB) February 21, 2018

Banedanmark: Derfor er der togkaos over Fyn

Banedanmark uddyber onsdag morgen, hvorfor der er togkaos på Fyn.

- Et tog er afsporet under omrangering i Odense. Heldigvis ingen personskader. Kun skader på toget og sporet. Det betyder, at vi kun kan bruge ét spor, og det giver reduceret trafik: Regionaltog over Vestfyn erstattes af togbusser, og intercitytog er også påvirket, lyder det fra Banedanmark.

Læs også Tog blev afsporet i Odense

Et tog er afsporet under omrangering i Odense. Heldigvis ingen personskader. Kun skader på toget og sporet. Det betyder at vi kun kan bruge ét spor og det giver reduceret trafik: Regionaltog over Vestfyn erstattes af togbusser og IC-tog også påvirket. Tjek Rejseplanen — Banedanmark (@banedanmark) February 21, 2018

Banedanmark oplyser, at togtrafikken formentlig vil blive forsinket hele dagen på grund af det beskadigede spor.