Træ påkørt af tog: Togbusser sat ind mellem Svendborg og Kværndrup

Der er indsat togbusser på strækningen mellem Svendborg og Kværndrup fredag morgen. Det skyldes, at et tog er kørt ind i et væltet træ. Banedanmark forventer, at sporet er ryddet igen klokken 14.

Artikel opdateret klokken 10.25 med seneste nyt omkring forventet oprydningstidspunkt. Fredag morgen er der blevet sat togbusser ind på strækningen mellem Svendborg og Kværndrup. Det oplyser DSB på Twitter og rejseplanen.dk. Passagererne på strækningen skal derfor regne med længere rejsetid. Der kører Togbusser mellem Svendborg og Kværndrup her til morgen. Det skyldes, at et tog har påkørt et væltet træ på strækningen.



Læs nærmere på https://t.co/4vQhlohvHc og på https://t.co/yIJatCVtxL pic.twitter.com/UP0MaWD7LS — DSB (@omDSB) March 16, 2018 Det er ifølge DSB et tog, der har påkørt et væltet træ på strækningen, som er skyld i ændringerne i togtrafikken mandag morgen. Banedanmark skriver på Twitter: "Omfattende skader, men vi forventer, at sporet er klar ved 14-tiden. Hold dig opdateret på rejseplanen." Tog påkørte træ ved Kværndrup i morges. Omfattende skader, men vi forventer, at sporet er klar ved 14-tiden. Hold dig opdateret på rejseplanen. — Banedanmark (@banedanmark) 16. marts 2018 Togbusserne kører hver halve time i begge retninger. De samler passagerer op her: Svendborg: Busholdeplads i forlængelse af stationen

Busholdeplads i forlængelse af stationen Svendborg Vest: Buslommen ved stationen

Buslommen ved stationen Stenstrup Syd: Buslommen ved stationen

Buslommen ved stationen Stenstrup: Stationsvej, nord for stationen

Stationsvej, nord for stationen Kværndrup: Forpladsen ved stationen Det er ikke kun strækningen mellem Svendborg og Kværndrup, der er påvirket af sammenstødet med det væltede træ. Der vil fredag morgen også køre lidt færre tog mellem Odense og Ringe. Derudover har natten til fredag været plaget af væltede i træer flere steder på Fyn. Blæsevejret har blandt andet betydet væltede træer på vejene i Haarby, Morud, Skårup og Tåsinge. Ifølge Fyns Politi har det dog ikke givet anledning til de store problemer