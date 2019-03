Sporarbejde: Togbusser på Svendborgbanen i weekenden

Både lørdag og søndag er det vante tog på Svendborgbanen erstattet af togbusser på strækningen mellem Odense, Ringe og Svendborg.

Togbusserne skyldes en række forskellige sporarbejder på strækningen.

- Vi skal udføre såkaldt slutjustering af en overkørsel syd for Ringe Station. I uge fire skulle vi akut udskifte skinner, sveller og ballast i overkørslen. Der skal gå en del uger fra vi gør det, til vi kan udføre slutjustering. Når strækningen alligevel er lukket for togtrafik, udfører vi en masse andre arbejder. Faktisk 11 styk i alt, forklarer pressevagten ved Banedanmark.

Der skal blandt andet trækkes nye kabler langs banen, så det bliver lettere i fremtiden at komme til dem, uden at Banedanmark behøver at genere togtrafikken, hvis der sker noget med kablerne.

Læs også Togforsinkelser på Fyn: Længere rejsetid mellem Odense og Svendborg

- I Stenstrup reparerer vi et sporskifte. Andre steder udskifter vi slidte skinner, flere steder har sporet ’sat’ sig, hvilket betyder, at vi kommer med en lille ballastmaskine og fylder ny ballast under skinnerne, så hastigheden kan hæves til normal hastighed.

- Vi skal også spændingsudligne 120 meter skinner, så der er den rigtige spænding i skinnerne. Så alt i alt bliver der arbejdet mange steder på Svendborgbanen, mens den er lukket for trafik, uddyber pressevagten.

Sporarbejdet og de medfølgende togbusser betyder længere rejsetid end normalt.