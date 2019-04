Togbusser sættes ind på Svendborgbanen

Banedanmark starter sporarbejder på Svendborgbanen lørdag aften. Det oplyser DSB, der på grund af sporarbejdet ikke kan køre de planlagte tog fra omkring klokken 21.20.

DSB indsætter togbusser mellem Fruens Bøge Station og Odense Banegård Center. Togbusserne kører via Odense Universitetshospital, OUH. En togbus er en bus, der indsættes som midlertidig erstatning for et tog.

Den sidste togbus kører fra Odense Banegård Center klokken 23.30. Bussen fortsætter mod Svendborg Station.

Her holder togbusserne

Du kan finde køreplanen for togbusserne her. Togbusserne standser i Kottesgade, i buslommen på Kløvermosevej ved Odense Sygehus og på Skovalleen i Fruens Bøge.

Du kan også holde dig opdateret i Rejseplanen.

Der kører trods sporarbejdet fortsat tog mellem Fruens Bøge Station og Svendborg Station.