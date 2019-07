Forsinkelser rammer togtrafikken hen over Fyn

Der er længere rejsetid på skinnerne mellem Middelfart og Odense. Det oplyser DSB.

Togene er ved 15.20-tiden omkring 30 minutter forsinket i retning mod Odense og Sjælland.

Det skyldes fejl på sporskifter og signaler ved Tommerup, oplyser DSB.

Opdatering Togene kører igen til tiden mellem Middelfart og Odense. Banedanmark har rettet fejlen på et sporskifte ved Tommerup på Fyn, oplyser DSB.

Intercity- og lyntog kører med forsinkelser

Det er primært intercity- og lyntogene, der kører med forsinkelser hen over Fyn. Regionaltogene kører i skrivende stund uden forsinkelser.

Der er ingen meldinger fra DSB om, at der er aflyste tog eller blevet indsat togbusser.

Skal du med toget i løbet af eftermiddagen, kan du holde dig opdateret på forsinkelserne i Rejseplanen.

Vil du se, hvor langt et bestemt tog er nået, kan du følge alle tog hen over Fyn her.