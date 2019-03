Mand har mistet livet efter togpåkørsel

En mand har mistet livet efter at være blevet ramt af toget ved Sorø mandag eftermiddag. Det bekræfter Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi over for TV2.

Togene holder fortsat stille mellem Korsør Station og Ringsted Station som følge af påkørslen.

DSB kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår togene kommer til at køre igen.

Læs også Politiet mangler vidner: Tasketyv skubbede ældre kvinde omkuld

- Vi kan endnu ikke sige, hvornår togene kører igen - Vi afventer en melding fra politiet og vender tilbage hurtigst muligt, skriver DSB på sin hjemmeside.

Ifølge Ekstra Bladet kom anmeldelsen klokken 16.53. Politiet er ved at undersøge hændelsen.

- Vi har en personkørsel, men vi ved ikke så meget endnu. Vi er fremme og er ved at undersøge det, sagde vagtchef Mikkel Kjærgaard fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi tidligere mandag til avisen.