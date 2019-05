Person død efter påkørsel: Togbusser indsat mellem Odense og Korsør indtil klokken 12.30

Opdatering DSB oplyser, at de klokken 12.28 igen begynder at køre tog mellem Nyborg og Korsør.



De første tog er:



Fra Korsør mod Odense



ICL 51045 - Klokken 12.28

IC 51845 - Klokken 12.37





Fra Odense mod København



ICL 51036 - Klokken 13.01

IC 51836 - Klokken 12.54





Der kører fortsat Togbusser mellem Odense - Nyborg - Korsør.

Togbusserne fortsætter til omkring klokken 13.30.

Togtrafikken er mandag formiddag påvirket af en personpåkørsel på Nyborg Station.

- Vi har desværre en personpåkørsel ved Nyborg. Det betyder, at togdriften i øjeblikket er standset i begge retninger. Tidshorisont ukendt, skriver Fyns Politi på det sociale medie Twitter.

Togdrift Nyborg: Vi har desværre en personpåkørsel ved Nyborg. Det betyder, at togdriften i øjeblikket er standset i begge retninger. Tidshorisont p.t. ukendt. Vi er netop ankommet til stedet. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 20, 2019

Ifølge TV 2 forventer DSB, at togdriften bliver genoptaget klokken 12.00.

Politiet skriver videre, at de vil holde offentligheden orienteret via Twitter, og det har derfor ikke været muligt at få yderligere oplysninger omkring personpåkørslen.

Fyns Politi skriver klokken 10.17 på Twitter, at den påkørte person er afgået ved døden Samtidig understreger politiet, at de arbejder så hurtigt, de kan med at blive færdige med undersøgelserne på stedet, så togdriften kan genoprettes.

Ulykken skete ifølge Ritzau lidt efter klokken 09.00 mandag morgen.

DSB oplyser på Twitter, at der er bestilt togbusser til strækningen mellem Odense og Korsør, og klokken 10.15 fortæller de, at busserne er fremme i både Odense og Nyborg.

DSB opfordrer til, at passagerer holder sig orienteret via dsb.dk og rejseplan.dk.

Her holder togbusserne: Odense: Kottesgade Langeskov: Buslommen ved spor 1 Nyborg: Forpladsen ved stationen Korsør: Foran stationen (Storebæltsvej) Se mere

Køen er fortsat lang ved de indsatte togbusser i Nyborg. Foto: Katrine Greve / TV 2/Fyn