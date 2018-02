Togkaos og forsinkelser fortsætter torsdag

En afsporing af et tog i Odense har gjort så stor skade på skinnerne, at sporet først ventes klar torsdag eftermiddag.

Tidligst torsdag eftermiddag forventer Banedanmark, at togforsinkelserne efter et afsporet tog, kan begynde at bløde op.

Foreløbige prognoser siger, at sporreparationen er færdig omkring klokken 15 torsdag eftermiddag, og ude på skinnerne torsdag morgen, forventer teamleder ved Banedanmark Bent Andersen, at tidsplanen holder.

Sporarbejderne har særligt de milde nattetemperaturer og manglen på sne at takke.

- Vejret har artet sig, så arbejdet er gået efter planen, og som det ser ud nu, holder det stik, at alle tog kører normalt over Fyn klokken 15, fortæller han til TV 2/Fyn.

I videoklippet her kan du høre, hvordan toget kunne køre af sporet. Video: Ole Holbech

Tirsdag aften kørte et tog af sporet nær banegården i Odense, og mens Banedanmark reparerer sporet, er det ikke muligt at køre med regionaltog på strækningen mellem Odense og Fredericia.

- Det er en usædvanlig situation. Vi taler om skader på 30 meter spor og 40 sveller, ligesom selve sporskiftet nærmest er totalskadet, hvilket er ret alvorligt. Det er kompliceret arbejde, vi skal i gang med, og vi skal indhente reservedele, siger områdechef for Spor Vest hos Banedanmark Tom Birk Larsen

30 minutters forsinkelser

Det ødelagte spor får konsekvenser for en del af DSB's togtrafik, da der kun vil være ét spor til rådighed mellem Odense og Holmstrup.

Lyntogene mellem Aarhus og København samt afgangene mellem Esbjerg og København vil blive koblet i Middelfart og køre samlet videre mod København. I modsatte retning vil lyn- og intercitytogene blive koblet sammen i Odense og blive afkoblet igen i Middelfart.

For lyn-togene kommer det til at betyde en forsinkelse på op til 30 minutter, mens togene mellem Esbjerg og København vil køre med mindre forsinkelser.

