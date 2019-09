Beredskabsøvelse i Storebælt: Togulykken viser, hvor vigtigt det er

Tirsdag foregår der en stor beredskabsøvelse i Nyborg. Her skal lokale, regionale og nationale beredskaber koordinere redningsindsatsen efter en skibskollision i Nyborg Fjord.

Øvelser som denne har stor betydning, når større ulykker sker i virkeligheden. Det så man blandt andet, da storebæltsulykken indtraf i januar, hvor flere personer skulle samarbejde på tværs af beredskaber.

Læs også Skibskollision, olieudslip og miljøforurening: Kæmpe beredskabsøvelse i Nyborg Fjord

- Ulykken på Storebæltsbroen viste os, hvor vigtigt det er at træne. Havde vi ikke gjort det, havde vi ikke kunnet løse opgaven, så godt som vi gjorde eller på så kort tid, fortæller politikommissær Asbjørn Høy Larsen fra Fyns Politi, der også er øvelseschef under dagens øvelse.

Ifølge politikommissæren havde de forskellige beredskaber forberedt sig på ulykker som den på Storebæltsbroen, allerede inden hændelsen indtraf. Det viste sig at være af store nytte.

- Vi havde trænet noget, der lignede ulykken, så det var ikke fuldstændig ukendt og nyt terræn for os. Alle ved, hvad de skal gøre, når de kommer frem til et ulykkessted.

Samarbejde er vigtigt

Otte personer mistede livet, og 16 blev kvæstet heraf fire alvorligt, da et lyntog fra DSB 2. januar blev ramt af en trailer fra et godstog fra selskabet DB Cargo. Flere af de beredskabsansatte, TV 2/Fyn har talt med, er enige i, at samarbejdet under ulykkerne er en af de vigtigste processor at få øvet.

Læs også Havarikommissionen om storebæltsulykken: Derfor gik det galt

- Når vi kender hinanden bare lidt, så gør det kommunikation og samarbejde meget mere gnidningsfrit. Vi møder hinanden i forskellige sammenhænge, og når vi også mødes under en stor katastrofe som den ved Storebæltsbroen, så er vi helt anderledes gearet og kan også støtte hinanden meget bedre, siger Ole Pedersen, der er indsatsleder under dagens øvelse.

Deltagerne i øvelsen er Søværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Beredskab Fyn, Nyborg Kommune, Region Syddanmarks sundhedsberedskab, Koppers Denmark Aps og Fyns Politi. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange deltagere der i alt er i øvelsen.