Toiletbesøg blev til idé, der skal redde millioner af grisebasser

Et toiletbesøg for otte år siden skabte fundamentet for tre unge fynske akademikere, der i dag har startet deres egen virksomhed, PorcoVision.

- Det var den klassiske toiletlæsning, hvor jeg læste i Landbrugsavisen. Jeg læste om, at rigtig mange grise dør under fødslen, fortæller Christine Lundby, der fik idéen bag virksomheden.

Hvert år dør omkring to millioner pattegrise under faringen, som er betegnelsen for fødslen af grise.

Produktet er et kamera, der gennem kunstig intelligens kan genkende alt lige fra komplikationer under faringen til soens første veer. Hvis et problem opstår bliver griseavleren alameret, så hjælpen kan nå frem i tide.

En dyr omgang

En so føder omkring to gange om året og får i gennemsnit 18 pattegrise. Heraf dør normalt mindst én i kuldet, fordi den bliver kvalt.

Og det kan koste mange penge. Hvis en pattegris blokerer for et kuld på 18, kan det koste griseavleren 18.000 kroner.

I to år har PorcoVision arbejdet på at udvikle et system, som skal alarmere svineavlere, hvis noget går galt under søernes fødsler af pattegrise.

I værste fald dør et helt kuld af pattegrise, hvis ikke det bliver opdaget i tide. Og det er dyrt. En gris farer to gange om året og får i gennemsnit 18 pattegrise Tore Buhrkall

For svineavleren kan det betyde en bedre økonomi at nå frem i tide og redde grisene, men systemet sikrer også bedre dyrevelfærd i staldene.

Hvis den ufødte gris sidder fast, kan det have store konsekvenser ifølge driftleder Tore Buhrkall, der har lånt grisefarmen Sandager Skovgård til testning.

- I værste fald dør et helt kuld af smågrise, hvis ikke fødselskomplikationerne bliver opdaget i tide. Og det er dyrt. En gris farer to gange om året og får i gennemsnit 18 pattegrise, siger han.

Omkostninger ved tab per pattegrise: Slagtesvin: 300 kroner



Opformeringergrise: 600 kroner



Avl: 1.000 kroner



Kilde: Iværksætternes egne udregninger med udgangspunkt i tal fra Seges

Med midler fra InnoFounder i ryggen har iværksætterne Christine Lundby og Christian Rasmussen besluttet sig for at arbejde på fuld tid med PorcoVision, efter de er blevet færdige med ingienørstudierne på Syddansk Universitet. Christian Moeslund er stadigvæk studerende.

- Det er fedt, fordi man hele tiden kan følge en proces og blive klogere på noget, man selv har været med til fra starten i stedet for at sidde på et kontor, hvor andre bestemmer, hvad man skal lave, siger Christian Rasmussen.

InnoFounder: Er en innovationsfond, der hvert år uddeler midler til nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden.

Fonden stiller krav til dig og din forskning, når de investerer i dit projekt. Derfor skal du vise, at dit projekt har potentiale til at skabe resultater i form af ny viden, vækst og arbejdspladser.

Fondens mål er, at det danske samfund får udbytte af de penge, de investerer i din idé. Det betyder, at dit projekt kan blive stoppet, hvis resultaterne udebliver. Til gengæld geninvesterer de gerne i dit projekt, hvis det viser sig, at det har et større potentiale end forventet. Se mere

Vi ser vores studiekammerater komme i faste jobs til 40.000 kroner i måneden, men vi fortryder det ikke. Christina Lundby

Lysten driver værket

Som nyuddannede ingeniører kunne de tjene gode penge, men Christine Lundby og Christian Rasmussen har valgt en skrabet løn og en arbejdsdag, hvor to dage sjældent ligner hinanden, for at arbejde videre i den virksomhed, de selv har skabt.

- Vi ser vores studiekammerater komme i faste jobs til 40.000 kroner i måneden, men vi fortryder det ikke. Det er nemmere at forsøge at lykkes med en virksomhed nu, end når man først har været vant til den høje løn. Og så har vi en spændende hverdag, vi selv har valgt, og selvom vi nogle gange arbejder i 15 timer, er det sjove 15 timer, siger Christina Lundby.

- Vi ser det også som en slags opsparing, for vi regner med at lykkes med det her og på sigt sælge virksomheden videre. Det er en investering med et godt afkast i sidste ende, fortsætter hun.

For Christine Lundby betyder virksomheden noget særligt. Hun har nemlig arbejdet med idéen om at redde smågrise siden gymnasiet, hvor hun lavede sit første projekt, som gik ud på at finde en løsning på problemet.

- Det her er min baby. Men det er klart, at der kan komme et tidspunkt, hvor man må sige, at man ikke længere er den dygtigste til at drive det videre, siger hun.

Men lige nu giver de det alt, hvad de har. De er tre grundlæggere, men virksomhedens tekniske mand, Christian Moeslund, er stadig studerende.

Startfasen for PorcoVisions

Iværksætterne arbejder på højtryk og har fået doneret 70.000 kroner af InnoFounder, som skal bruges til at videreudvikle produktet.

- Lige nu har vi en prototype, vi tester, men kameraet skal have en rød lampe i toppen, så personalet hurtigt opdager, hvor der er problemer, når alarmen lyder, siger Christian Moeslund.

Når iværksætterne har rettet småfejl i systemet efter ugens test, vil de teste det hos fire svineavlere.

Og så arbejder de målrettet på at udvide deres netværk og komme til at kende nogen i branchen.

- Vi tror på, at det kan komme os til gode. Vi er gået fra at være et sted, hvor vi kendte alle, til et sted, hvor vi ingen kender. Men det arbejder vi på, for det er vores erfaring, at man pludselig møder nogen, som kan hjælpe en videre. Og vi er så småt ved at skabe os et netværk, siger Christine Lundby.

Det færdige produkt forventes at ligge på hylden i midten af 2019.