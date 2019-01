Seks dræbte: Tom trailer formentlig skyld i storebæltsulykke

Det er formentlig en tom lastbiltrailer, der var kørt op på en godsvogn, som er blæst af og har forårsaget den alvorlig ulykke på Storebæltsbroen onsdag morgen.

Traileren ligger på sporene og har enten ramt lyntoget foran eller i siden.

Det vurderer Bo Haaning, der er havariundersøger og befinder sig på ulykkesstedet.

- Man kan se derude, at der ligger en trailer, som er væltet eller blæst af godstoget og ind i InterCity-toget. Om den har ramt toget foran eller i siden, ved vi ikke, siger Bo Haaning til Ritzau.

Fyns Politi arbejder ud fra den samme tese, men understreger, at det er for tidligt at drage konklusioner om, hvad der er sket.

- Vi ved stadigvæk ikke præcis, hvad årsagen er. Det, vi kan konstatere derude, er, at der er en vogn på en godsvogn, der er væltet af. Der er så et tog, der er kommet i østgående retning, som har påkørt det her gods, og der er sket væsentlig skade på toget i den forbindelse. Men hvad selve årsagen er, det kan vi på nuværende tidspunkt ikke udtale os om, siger Lars Bræmhøj, der er chefpolitiinspektør ved Fyns Politi.

Vindmålinger oversteg ikke grænserne

Banedanmark fortæller til Jyllands-Posten, at godstogstrafikken over Storebæltsbroen jævnfør reglerne skal indstilles fuldstændig, hvis den gennemsnitlige vindhastighed overstiger 25 meter i sekundet.

Hastigheden skal nedsættes til 80 kilometer i timen, hvis målingerne viser over 21 meter i sekundet.

Ifølge Banedanmark var der ingen målinger, der indikerede, at der skulle indsættes restriktioner på togtrafikken.

- Togene har kunnet køre med fuld hastighed, for vi har ikke registreret gennemsnitlige målinger over de fastsatte grænser, siger sikkerhedschef i Banedanmark, Martin Harrow, til Jyllands-Posten.

Han tilføjer, at det endnu ikke vides, om vinden overhovedet spillede en rolle i ulykken.

På vej til bryggeri

Godstoget var på vej fra Høje Taastrup til Carlsbergs bryggeri i Fredericia og var lastet med tom emballage til tapperiet.

Ulykken har foreløbigt kostet seks mennesker livet, mens 16 er såret. Ifølge Søren Jepsen, overlæge på OUH, er ingen af de sårede i livsfare.

Der var 131 passagerer og tre DSB-medarbejdere om bord på toget, da ulykken skete kort efter klokken 07.30.