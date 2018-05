Tab for lokalsamfund: Bageri drejer nøglen om

Tommerup Bageri lukkede med øjeblikkelig virkning mandag aften. Økonomien haltede.

- Jeg må også udtrykke min tristhed. Så trist for lokalsamfundet. Vi skal alle huske på at bakke op om de små lokale.

Sådan skriver Louise Steen Lægsgaard Langeberg på Facebook.

Og hun er blot én af mange, der ærgrer sig, efter det mandag kom frem, at bageriet på Skolegade i Tommerup har langet sit sidste brød over disken.

Vi arbejder på at afhænde bageriet. Troels Steenfeld, medarbejdende ægtefælle, Tommerup Bageri.

- Trist vi vil savne jer, skriver Bente Kolding på Facebook.

Bageriets ejer Inna Steenfeld annoncerede selv lukningen på sin facebookside.

- Det er med stor sorg, og ikke med vores gode vilje, at vi må meddele, at Tommerup Bageri er lukket med øjeblikkelig virkning.

Økonomien haltede

Inna Steenfeldts ægtefælde, Troels Steenfeldt, som også arbejdede i bageriet, ønsker tirsdag kun at uddybe lukningen af bageriet ganske kortfattet.

- Vi arbejder på at afhænde bageriet, siger han.

Men hvorfor lukker I? Er det personlige årsager eller haltede økonomien?

- Det er økonomien, siger Troels Steenfeldt.

Bageriet er en enkeltmandsejet virksomhed. Og bageriets regnskab er således ikke offentligt tilgængeligt.

Af virksomhedsregistret fremgår det, at bageriet i sin nuværende konstruktion, altså med Inna Steenfeld som ejer, blev stiftet tilbage i 1985.

Nyheden om lukningen ærgrer mange kunder i lokalområdet.

- Åh nej. I er de eneste, der plejer at have åbent, når min ældste søn har fødselsdag, skriver Natacha Holst Damgaard på Facebook.

Det er trist og ærgerligt. Konkurrencen er hård på dagligvaremarkedet. De store kvæler de små Skriver Lars Nunnegaard på Facebook

Og fra Lars Nunnegaard lyder det:

- Det er trist og ærgerligt. Konkurrencen er hård på dagligvaremarkedet. De store kvæler de små, skriver han.

Konkurrencen er hård

Sidste år kunne TV 2/Fyn fortælle om, hvordan bageren i Haarby, Allan Ringe, har succes med at udvide forretningen og levere ud af huset til for eksempel tankstationer i området.

En strategi han valgte netop for at imødekomme den øgede konkurrence.

- Bagerierne har jo været samme tur igennem, som slagterne var for 15 år siden. Det er billigt at købe brød i samtlige supermarkeder i dag. Og der er jo en priskrig. Så vi er nødt til at finde nye måder at effektivisere og øge vores omsætning på, siger Allan Ringe.