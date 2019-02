Politisk analyse: Tonen i Odense byråd har været betændt i tre år

Det meste af Danmark var på vej på sommerferie, og agurkesæsonen var så småt gået i gang. Det var den sidste junidag i 2016.

Den dag skete der pludselig noget på rådhuset i Odense, som havde fået pressens opmærksomhed.

Det var nemlig den dag, de røde partier, med daværende borgmester Anker Boye i spidsen, holdt pressemøde og præsenterede en skattestigning, som det efterår og de følgende år har været "adgangsbilletten" til budgetforhandlingerne.

De blå var rasende

Anker Boye og hans parlamentariske grundlag end ikke orienterede de blå partier, der måtte ty til pressen for at få et eksemplar af den skriftlige aftale, som partierne havde indgået med hinanden.

Kort fortalt gik aftalen ud på, at de borgerlige kun ville blive inviteret med til budgetforhandlingerne, hvis de på forhånd ville acceptere en skattestigning på én procentpoint de kommende år. "Take it, or leave....", lød beskeden.

Der var tale om et politisk nybrud. Anker Boye havde i sin lange periode altid kæmpet for brede forlig, men presset fra baglandet var blevet for stort.

Gruppeformændene i blå blok var ikke bare rystede. De var rasende.

Det var den sommerdag, en torsdag eftermiddag, mens solen skinnede på Flakhaven udenfor borgmesterkontoret, at grundstenen blev lagt til det politisk betændte klima i byrådet.

Og bedre blev det ikke, da Anker Boye stoppede og overlod pladsen til Peter Rahbæk Juel.

Da den nye borgmester satte sig i stolen, var skattestigningen endnu ikke fuldt indfaset, og samme efterår blev der igen indgået et smalt budgetforlig kun med rød blok.

Koldkrigstilstand i byrådet

I de senere år er tonen i byrådssalen skærpet markant, og ikke til det bedre.

Den tidligere rådmand Brian Skov fra Enhedslisten gik så vidt, at han i sit afskedsinterview med Fyens Stiftstidende sidste efterår sagde, at der er " en permanent koldkrigstilstand i byrådet".

De, der mener, at den blodrøde nu tidligere rådmand, som ellers ikke var bange for et godt politisk slagsmål, kom med en lettere overdrivelse, kan selv gå ind på byråds-tv og se seneste udgave af byrådsmødet fra den 23. januar 2019.

Byrådsmødet denne kolde januaraften udviklede sig til et skænderi om proces og procedurer.

I den blå skyttegrav stod Jane Jegind (V) og Tommy Hummelmose (K). I den røde skyttegrav stod borgmester Peter Rahbæk Juel (S) suppleret af sin politiske ordfører Tim Vermund (S).

Borgmesteren har efterfølgende indkaldt til et møde med gruppeformændene for at finde frem til den gode tone og et bedre samarbejde.

Der kan dog næppe placeres et entydigt ansvar for, hvorfor det er gået, som det er. Begge parter må bære et ansvar. Men der påhviler altid den stærke et særligt ansvar.

De blå føler sig tromlet

Forklaringen på det dårlige samarbejde handler ganske enkelt om, at de blå partier føler sig kørt ud på et sidespor af en egenrådig borgmester.

Venstre og Konservative er dybt frusterede over den blokpolitik, som har været ført lige siden den varme sommerdag i 2016.

Tommy Hummelmose (K) satte med et par enkelte sætninger ord på den blå frustration på byrødsmødet i forrige uge:

- Vi føler os manipuleret af dine resolutionstekster. Du siger, at du gerne vil samle byrådet, men du gør noget andet, sagde han.

Flertallet bestemmer

Nu er Peter Rahbæk Juel selvfølgelig i sin fulde ret til at benytte sig af det flertal, som vælgerne har givet ham.

Men med en flot valgsejr i ryggen og et solidt parlamentarisk grundlag er det måske værd at overveje, om der kunne være en lille flig af sandhed i det, som Tommy Hummelmose sagde på byrådsmødet.

I hvert fald er der ingen tvivl om, at Peter Rahbæk Juel, i langt højere grad end sine forgængere, benytter sig af sit parlamentariske flertal.

Der er heller ingen tvivl om, at han bliver opfattet som arrogant, - i hvert fald af mindretallet. Det kan godt være uberettiget, men der er ikke desto mindre tale om en perception i blå blok, som borgmesteren er nødt til at tage alvorligt.

"Når man er stærk, har man en særlig forpligtelse til at være sød ved andre", siger Pippi Langstrømpe.

Det er kloge ord, som er værd at tænke over, hvis man er borgmester og har et stærkt flertal i ryggen.