Tonni blev eneste fynbo i KLs bestyrelse

Der kom kun en enkelt fynbo med i Kommunes Landsforeningens magtfulde bestyrelse. Eneste fynbo blev Langelands nyvalgte SF-borgmester Tonni Hansen, der til gengæld blev en del af formandsskabet.

Der bliver ikke talt meget fynsk til bestyrelsesmøder i KL fremover.

Langelands borgmester Tonni Hansen, SF, bliver nemlig den eneste fynbo i den nye bestyrelse for Kommunernes Landsforening. Det står klart efter, at den 17-personer store bestyrelse blev valgt på KLs Kommunalpolitiske topmøde i Aalborg torsdag. Til gengæld lykkedes det Tonni Hansen at blive en del af formandsskabet.

- Når jeg gerne vil varetage mandatet for mit parti, så er det fordi jeg har en årelang erfaring i et repræsentere mit parti på forskellige poster. I tråd med SFs politik så vil jeg arbejde for en grøn omstilling i vort samfund, for at mindske uligheden i samfundet og for en god normering i børneinstitutionerne og skolerne, siger det nyvalgte KL-bestyrelsesmedlem, Tonni Hansen, SF, der er borgmester på Langeland

I den tidligere bestyrelse for KL var der to fynboer valgt. I perioden fra 2014 til 2018 var både socialdemokraten, Anker Boye fra Odense og Enhedslistens Jesper Kiel fra Svendborg med i bestyrelsen.

De 17 pladser i bestyrelsen bliver fordelt mellem partierne på grundlag af deres samlede stemmetal ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Økonomiaftaler og overenskomster

Som bestyrelsesmedlem i KL får Tonni Hansen blandt andet indflydelse på, hvordan Kommunernes Landsforening skal agere, når det handler om at lave økonomiaftaler med staten. Det er også KL, der er arbejdsgiverorganisation og skal forhandle overenskomster med de mange tusinde kommunalt ansatte.

- Det er klart, at jeg vil søge inspiration og erfaringsgrundlagets blandt mine 9 fynske borgmesterkolleger, og det vil dermed også give Fyn en stemme i KLs bestyrelse og som en del af KLs formandsskab, fortæller Tonni Hansen.

TV 2/ Fyns politiske kommentator Jesper Buch mener, at det er en vigtig post, som Tonni Hansen er blevet valgt til.

- KLs bestyrelse er et af de mest magtfulde organer i Danmark, og det er selvfølgelig vigtigt, at KL-bestyrelsen også er repræsenteret med en fynbo. I dette tilfælde en borgmester, som er stærkt optaget af den dagsorden, som vedrører de vanskeligt stillede kommuner. Desuden har Tonni Hansen et stærkt netværk fra sine mange år i fagbevægelsen og sin tid som næstformand i SF, siger Jesper Buch.

Radikal rådmand slået på målstregen

Også den radikale rådmand i Odense Susanne Crawley forsøgte at blive valgt til bestyrelsen i KL. Hun var en af fem kandidater, der kæmpede om den enlige radikale post i KLs bestyrelse. Susanne Crawley måtte dog se sig slået i sidste afstemningsrunde af partifællen Leon Sebbelin, der er radikal borgmester i Rebild Kommune.

Et medlem af KLs bestyrelse får et årligt honorar på 64.711 kroner. Hvis man er menigt medlem af formandsskabet får man 37.748 kroner.