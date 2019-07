Tonsvis af kirsebær ødelagt af uventet frost

Friske, sprøde kirsebær er i disse uger at finde overalt i landets butikker, men høsten er gået galt i år.

De kolde frostnætter i april har ødelagt mange af Marie-José og Henning Jensens kirsebær på Egeby Frugtplantage.

- 1. april fik vi fire graders frost i løbet af natten, og i rigtig lang tid var det frostvejr indtil klokken halv ti næste dag, siger kirsebæravler Henning Jensen til TV 2/Fyn.

- Jeg sov ikke om natten. Vi tjekkede vejrudsigten hele tiden. Det er meget stressende, og man skal kunne være i det - ellers kan man ikke være frugtavler. Jeg er meget påvirket af det, siger Marie-José Jensen.

1. april var ifølge TV 2 Vejret den koldeste aprilmorgen i seks år.

40 ton kirsebær i 2018 - 15 ton i 2019

Det tegnede ellers til at blive et godt år for parret og deres kirsebær.

I marts havde lunt forårsvejr gjort kirsebærtræerne klar til en god kirsebærsæson.

- Træerne var i god vækst, og knopperne var i vækst, så alt var ligesom klar til at gå i forårsmode, men så fik vi frosten. Det har været hårdt, forklarer Henning Jensen.

I et gennemsnitsligt år kan parret høste omkring 30 ton kirsebær. I 2018, som var et rigtig godt år, høstede de 40 ton. 2019 tegner høsten til at blive på kun 15 ton.

- 2019 bliver ikke et godt økonomisk år. Plukkeomkostninger bliver mindre, men det gør indtægterne også. Alt i alt bliver det ikke noget spændende år, fastslår Henning Jensen.

Kirsebærerne bliver solgt i parrets gårdbutik og i supermarkederne. Om den dårlige høst får betydning for priserne i supermarkederne, er endnu uvist, da høsten ikke er gjort op på landsplan.

Selv om det ikke er første gang, at parret oplever, at frosten ødelægger kirsebærhøsten, vil de fortsætte med at avle de sprøde bær.