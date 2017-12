Top-10: Her er de mest læste historier fra 2017

2017 har budt på rigtig mange store fynske historier. Her får du overblikket over de allermest læste artikler på tv2fyn.dk, hvor kærlighed, krimi, kød og krudt fylder en del.

Nummer 10: Barn kørt ned: Lå på bilen 50 meter

Historien om bilisten, der stak af efter, at han havde ramt en dreng, er fra 5. december. Men den er alligevel den 10. mest læste historie igennem hele 2017.

Bilisten ramte den 13-årige Victor Bødker bagfra på Anderupvej ud for Rema 1000 og fortsatte 50 meter med drengen og cyklen liggende på køleren.

- Jeg kommer cyklende, og lige pludselig kører jeg forbi Rema, og så synes jeg, det er mærkeligt, at jeg kigger op i himlen. Det burde jeg ikke. Det gik så hurtigt, siger Victor Bødker til TV 2/Fyn.

- Lige pludselig rammer jeg jorden og glider hen ad cykelstien, fortæller han.

00:51 Se interviewet med Victor Bødker her

Et par dage senere blev en ældre mand sigtet i sagen. Vragrester fra ulykkesstedet stemte overens med skaderne på den beslaglagte bil, som den ældre mand ejer.

Nummer 9: "Elefantoverhalinger": Debat om forbud på den fynske motorvej

Er der noget, som vi har en mening om, så er det køer og elefanter. Altså som i trafikkøer og lastbiler, der overhaler hinanden på den fynske motorvej.

- Hold kæft, den er ulækker. Jeg er færdig med at bade i Lillebælt Citat fra historie nummer 7 på listen

I januar luftede man et forslag om totalt overhalingsforbud for lastbiler på en bestemt strækning. Og det var noget, som mange lige skulle læse lidt mere om.



Nummer 8: Her får du Fyns bedste vaffelis

Selvom sommeren 2017 i Danmark var alt andet end solrig og varm, så kan man vel altid klemme en vaffelis ned. TV 2/Fyn bad fynboerne om at komme med deres bud på, hvor man får den allerbedste is. 4.000 stemte med, og TV 2/Fyns Facebookside flød over med egne is-erfaringer.

Vinderen blev Vaffelhuset i Kerteminde med 39 procent af stemmerne.

Nummer 7: Et ægte havuhyre: Kæmpe havål fanget tæt på Fyn

Den syvende mest læste artikel på tv2fyn.dk er en næsten frisk nyhed. Det er historien om den to meter lange og knap 30 kilo tunge havål, der blev hevet ombord på Sejer Pedersens kutter en grå decembertirsdag. "Havuhyret" blev den slibrige karl hurtigt døbt.

Sejer Pedersen troede faktisk først, at det var en sæl, som han havde fået i rusen. Men det var en kæmpe havål.

- Hold kæft, den er ulækker.

- Jeg er færdig med at bade i Lillebælt, lød reaktionen fra Sejer Pedersen.

01:51 Sejer Pedersen fik et havuhyre i rusen

To dage senere blev havålen solgt - eller nærmere revet væk, da Strib Fisk solgte stykker til 25 kroner.

Og skulle du falde over en havål eller et stykke i fiskehandleren - så får du her et bud på, hvordan man tilbereder sådan en havfætter:

00:39 Fif til at håndtere havålen

Nummer 6: Se eksplosionsbillederne: Kran sprængt på Odense Havn

En grå februardag lød pludselig et kæmpebrag fra havnen i Odense.

00:29

Det var en over 50 år gammel kran, der skulle fjernes fra Tysklandkaj i Odense. Men det var en sejlivet kran, for der skulle to forsøg til, før kranen kapitulerede og faldt til jorden.

Nummer 5: Rosengårdcentret kortvarigt evakueret - kaos på p-pladsen

Fredag den 20. oktober midt i fynboernes efterårsferie lød alarmen pludselig i Rosengårdcentret i Odense. Alle de handlende måtte evakueres.

Men det betød kaos på parkeringspladsen, da alle skulle ud på samme tid.



Nummer 4: Efterskole sender 46 hjem efter fund af snus og alkohol

I maj blev 46 elever fra Bernstorffsminde Efterskole ved Faaborg sendt hjem på "tænkepause".

- Vi ønsker ikke at tage ansvar for elever, der indtager alkohol Lars Kirkegaard, forstander på Bernstorffsminde Efterskole

Det skete efter man fandt snus og alkohol på skolen.

Efterfølgende blev 16 af de 46 elever bortvist, fordi de havde drukket alkohol.

- Vi ønsker ikke at tage ansvar for elever, der indtager alkohol. Det påvirker dem, og vi vil ikke have det ansvar for påvirkede elever, lød det fra forstander Lars Kirkegaard til TV 2/Fyn.

Sagen fik flere forældre til at kritisere efterskolen for at straffe eleverne for deres ærlighed, fordi de havde indrømmet, at de havde drukket.

Nummer 3: Ægtepar fra Odense fik sig usædvanlig overraskelse

Gitte og Bjarne Christensen bor på Krügersvej i Odense. I 25 år har de været til Grøn Koncert på Dyrskuepladsen, der ligger lige ved siden af.

Arrangørerne bag koncerterne besluttede sig derfor for at vække ægteparret og fejre sølvbryllup fredag morgen klokken syv - til stor overraskelse for Odense-parret.

- Jeg tænkte: “Det er løgn. Hvad laver de her hos mig? Gitte Christensen, Odense

Også Jacob Haugaard, der har været konferencier i 30 år, var med for at fejre Gitte og Bjarne Christensen, der bogstavelig talt blev taget på sengen. Efter morgensang var der selvfølgelig grøn kage og Grøn Tuborg.

02:06 Se hele interviewet med Jacob Haugaard

Få hele overraskelsen med tårer og Tuborg lige herunder:

02:03

Nummer 2: Dyremishandling i Vollsmose: Børn river hoved og ben af katte

Den næstmeste læste historie på tv2fyn.dk i 2017 handler om grov dyremishandling. En tidligere beboer fortalte i april om, hvordan katte blev mishandlet af blandt andet børn i Vollsmose.

- Jeg har set kattekillinger, der bliver spillet fodbold med. Tidligere beboer i Vollsmose

Foto: Privat

- Jeg har set kattekillinger, der bliver spillet fodbold med. Jeg har set børn, der har cyklet rundt med killinger på cyklen, og jeg har set katte, der har fået revet ben af og øjne ud, siger Anja, der også fortæller, at hun har modtaget dødstrusler på Facebook.

Kattens Værn bekræftede de grove episoder, og Dyrenes Beskyttelse ville ikke længere køre i bydelen, efter en dyreredder var blevet overfaldet af en gruppe unge, da hun skulle hente en kat.

Nummer 1: Guld fra arkivet: 'Den vrisne slagter' storhitter på Facebook

Man behøver ikke sige så meget andet end:

- Ej, nu kommer de - og jeg skal af sted. For satan i helvede!

- Jeg har sgu andet at lave end at underholde alle de der, der skal have mørbradbøf eller hvad fanden det nu er!

Så har du årets suverænt mest læste og mest sete videoklip på tv2fyn.dk.

Ej, nu kommer de - og jeg skal af sted. For satan i helvede! Helge Winther, slagter i Langeskov

Det er selvfølgelig historien om Langeskovs vrisne slagter, Helge Winther, der pludselig gik viralt i januar.

Indslaget er fra 2011, men indimellem dukker ældre historier op på de sociale medier, hvor de delt igen og igen. Og det skete i den grad med indslaget herunder. I skrivende stund har over 400.000 klikket på artiklen her.

Og du skal selvfølgelig ikke snydes, hvis du er en af de få, der endnu ikke har set indslaget. Knap 14 minutter i selskab med vist nok Danmarks bedst kendte slagter.

Helge Winther døde i 2016.