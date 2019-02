Tophold sænker Odense Håndbold i Champions League

Metz og Rostov-Don var for store mundfulde for håndboldkvinderne fra København og Odense, da der søndag blev spillet Champions League-håndbold.

Her tabte København Håndbold på udebane med 24-36 til franske Metz, mens træner Jan Pytlick og Odense Håndbold hjemme måtte se russiske Rostov-Don vinde med 30-26.

Dermed ligger Metz og Rostov-Don fortsat henholdsvis nummer et og to i gruppe 1 i den europæiske turnering med 11 point hver.

København-træner Claus Mogensen tog nederlaget med oprejst pande, selv om det ærgrede ham.

- Vi må erkende, at vi fik en lektion. Metz overmatchede os på alle parametre. Fart, fysik, teknik og taktisk snilde.

- Nederlaget i sig selv er til at bære, for vi vidste, at det ville blive meget svært, hvilket deres ubesejrede status på hjemmebane i mere end to år underbygger, men vi er skuffede over vores egen præstation, for vi havde forventet mere af os selv, siger Claus Mogensen til Københavns hjemmeside.

København og Odense indtager henholdsvis gruppens fjerde- og femteplads med fire point hver. De fire bedste fra gruppen går videre til kvartfinalerne, hvilket betyder, at københavnerne ligesom før søndagens kamp står til at avancere.

Både København og Odense har tre gruppekampe tilbage og de to danske klubber tørner sammen 2. marts.

De forsvarende danske mestre fra København var fra starten af søndagens kamp mod Metz overmatchet.

Halvvejs i første halvleg var franskmændene foran 10-4. Ved pausen var der stadig seks mål mellem de to hold ved stillingen 19-13.

Turen i omklædningsrummet ændrede ikke så meget for det danske hold, der som anden halvleg skred frem kunne se det franske forspring blive større og større.

Odense fulgte en smule bedre med sin modstander søndag.

Fynboerne var ved pausen bagud 13-17, men formåede efter pausen aldrig at få indledt et egentligt comeback.

Først da kampen reelt var afgjort, begyndte det danske hjemmehold at nærme sig russerne, der havde sat spillet en smule på autopilot.