Topholdene fejer modstanden væk i isligaen

Odense, Herning, Aalborg og Frederikshavn brugte tirsdagens kampe til at udbygge føringen i Metal Ligaen.

De tre bedste mandskaber i landets bedste ishockeyrække, Metal Ligaen, havde tirsdag aften succes på isen.

Odense Bulldogs, der lige nu ligger nummer fire i ligaen, vandt sidst på aftenen 4-1 på udebane over bundproppen Hvidovre.

Herning topper Metal Ligaen med 84 point foran Aalborg med 77, Frederikshavn med 72 og Odense med 70 point.

Førerholdet Herning Blue Fox vandt på hjemmebane med 5-2 over Rødovre Mighty Bulls.

Midtjyderne bragte sig foran med 2-0 i anden periode, men gæsterne fra Rødovre fik udlignet til 2-2, inden Daniel Nielsen i tredje periode blev matchvinder med målet til 3-2 for værterne.

I slutfasen cementerede Lasse Lassen og Toni Kallela Herning-sejren med kampens to sidste scoringer.

De nærmeste forfølgere fra Aalborg Pirates vandt med 2-1 på udebane over de regerende mestre fra Esbjerg. Her scorede Julian Jakobsen det afgørende mål for nordjyderne syv minutter inde i tredje periode.

Frederikshavn White Hawks holdt fast i ligaens tredjeplads med en sejr på 4-3 i Vojens over Sønderjyske, der har gang i en skidt sæson. Holdet er efter 39 kampe placeret på en niendeplads med 46 point.

Sønderjyske var undervejs foran 1-0 og senere 2-1, inden de nordjyske afgjorde affæren i tredje periode med tre scoringer.