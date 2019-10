Bæredygtighed kræver samarbejde: Topmøde skal samle Fyn om grøn omstilling

Det skal være slut med at arbejde ud fra lokale interesser. En effektiv grøn omstilling kræver samarbejde på tværs.

Sådan lyder det nu fra de fynske borgmestre, der sammen med Erhvervshus Fyn inviterer til et såkaldt grønt topmøde.

- Hvis vi virkelig skal rykke i forhold til FN´s verdensmål og levere et fynsk bidrag, så skal vi samle kræfterne om de væsentlige beslutninger. Det kræver nye partnerskaber på tværs af kommunegrænser og mellem det private og offentlige, siger Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg og bestyrelsesformand i Erhvervshus Fyn.

Partnerskaber for handling

De fynske kommuner lægger op til en ny fælles grøn kurs på Lundsgaard Gods ved Kerteminde den 8. november. Her mødes repræsentanter fra erhvervslivet, organisationer, forsyningsselskaber, forskere og politikere.

Målet er at få afdækket de konkrete muligheder for et stærkere tværgående samarbejde om et bæredygtigt Fyn.

- Jeg mener, vores samarbejde skal tage sigte efter FN's verdensmål nr. 17, der handler om partnerskaber for handling, siger Kenneth Muhs.

Især på områder som energi, affald og forsyning er der ifølge borgmesteren et stort potentiale for stærkere samarbejde.

- Bare for at tage et enkelt eksempel, så er håndteringen af plastaffald en stor opgave, hvor der er brug for fælles løsninger. De enkelte kommuner er sådan set godt med, blandt andet kører vi med generelt høje genanvendelsesprocenter. Men tænk, hvor langt vi kunne nå, hvis vi laver en fælles aktivering af kommuner, virksomheder og borgere, siger Kenneth Muhs.

Her rammer borgmesteren efter alt at dømme plet, for netop på dette område har TV 2/Fyn tidligere afdækket, at kommunerne halter bagefter, når det gælder samarbejdet. De fynske kommuner sorterer, indsamler og behandler husholdningsaffald på vidt forskellige måder.

- Vi er forskellige kommuner, og vi behandler også andre ting som ældreplejen og børnepasning forskelligt, og derfor har man tradition for at affaldsindsamle forskelligt, sagde Odenses by- og kulturrådmand Jane Jegind dengang til TV 2/Fyn.

Kommunerne får stort grønt ansvar

Klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen er også blandt deltagerne i det fynske grønne topmøde, og han vil sætte særlig fokus på kommunernes rolle i klimaindsatsen.

Udsigten til et større kommunalt ansvar for den grønne omstilling hilses velkommen af Nyborgs borgmester:

- Jeg håber, at Christiansborg vil lægge op til at lægge et stort ansvar ud til kommunerne, naturligvis med den forudsætning, at der følger de nødvendige økonomiske ressourcer med opgaven. Så skal vi nok sørge for, at få mest mulig grøn omstilling for pengene, siger Kenneth Muhs.

Elfærge og varme fra Facebook

Og borgmesteren har angiveligt noget at have sine forhåbninger i, mener Mogens Michael Møller, chefkonsulent i Erhvervshus Fyn, der er blandt initiativtagerne til "Grønt Topmøde Fyn".

Blandt aktuelle gode fynske eksempler på ambitiøse klimaprojekter peger Mogens Michael Møller på verdens længste eldrevne færgerute mellem Ærø og Als, og etableringen af Facebook i Odense, hvor man som det første sted i Danmark udnytter overskudsvarmen fra et såkaldt megadatacenter i fjernvarmen.

- Der sker en masse gode ting, men vi har behov for mere fart på den grønne omstilling. Det er faktisk også det, som både borgere og virksomheder giver udtryk for, siger Mogens Michael Møller.