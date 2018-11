Toppolitikere fra Odense klovnede i Roxana-sagen

Odense Kommunes håndtering af Roxana-sagen får dumpekarakterer af samfundsredaktør Jakob Risbro og politisk kommentator Jesper Buch i programmet Politik og Spin. Her uddeler de kongekroner og klovnehatte til de politikere, som har gjort sig heldigt eller mindre heldigt bemærket i ugens løb.

Det er meget mærkeligt, at der ikke er en alarmklokke, der ringer hos de to politikere, rådmand Brian Dybro og borgmester Peter Rahbæk Juel, Jesper Buch, politisk kommentator på TV 2/Fyn

De to kommentatorer undrer sig over, at toppolitikerne fra Odense ikke var i stand til at opfange substansen i den sag, som i sidste uge fik en mor til at bryde sammen for åben skærm, fordi kommunen mere end to uger tidligere havde afslået at hjælpe hende med at finde en ny bolig et andet sted.

Politikere blev advaret

Det var nemlig en desperat mor, som allerede den 17. oktober skrev en sms til borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmand Brian Dybro.

Læs også Hjælpen til Roxana: Først sagde rådmanden nej, dagen efter sagde han ja

Moren hedder Roxana og var skræmt, fordi familien var blevet truet efter, at hendes mindreårige søn havde vidnet til politiet i en skudepisode 8. oktober.

"Min søn på blot 12 år er kronvidne i denne sag", skrev Roxane og tilføjede, at sønnen havde set et tidligere bandemedlem stikke af sammen med to andre i forbindelse med skudepisoden.

I beskeden til rådmanden og borgmesteren udtrykte hun stor undren over, at Odense Kommune vil have borgerne til at stå sammen mod banderne og ønsker hjælp til vidner, som tør stå frem, men at Odense Kommune ikke kan hjælpe med at finde en bolig i hendes sag.

Politikere sov i timen

Den politiske håndtering af sagen om Roxana får dumpekarakterer af Buch og Risbro.

- En politiker skal kunne lugte en dårlig sag på meget lang afstand, ligesom en journalist skal kunne lugte en god historie på meget lang afstand. Det er meget mærkeligt, at der ikke er en alarmklokke, der ringer hos de to politikere, rådmand Brian Dybro og borgmester Peter Rahbæk Juel, da de modtager den her besked, hvor Roxane kæder sig egen situation sammen med bandekriminaliteten, som Peter Rahbæk Juel førte benhård valgkamp på sidste år, siger Jesper Buch.

Læs også Roxana-sagen på ministerens bord: - Vi kan ikke være det bekendt

Men dagene går, og ugen efter tager TV 2/Fyn fat i historien.

Samme dag, som historien ruller hen over skærmen om aftenen, er det dog ikke muligt at få hverken Brian Dybro eller Peter Rahbæk Juel til at kommentere på familiens situation.

I stedet vælger Odense Kommune at stille med en embedsmand, som for åben skærm får den utaknemmelige opgave at forklare, hvorfor man ikke er i stand til at hjælpe den desperate familie.

- Vi har ikke de lovgivningsmæssige muligheder for at tilbyde dem (familien, red) en anden bolig. Det skal de ligesom selv ud og finde, sagde embedsmanden til TV 2/Fyn samme aften.

Først dagen efter går Brian Dybro ind i sagen, og nu havde rådmanden fundet ud af, at det alligevel godt kunne lade sig gøre at finde en anden bolig til familien.

- Den embedsmand bliver jo et eller andet sted hængt lidt til tørre, fordi rådmanden så dagen efter alligevel godt kan hjælpe familien. Det giver hele sagen en dunst af, at Roxane først skulle en tur i medierne, før politikerne ville hjælpe, siger Jakob Risbro.

- At Roxane så ikke er omfattet af den satsning, som Odense Kommune har indført overfor bandekriminaliteten, er så en hel anden historie, men under alle omstændigheder burde de ansvarlige politikere have reageret i stedet for at sende en embedsmand, siger de to kommentatorer, som er af den opfattelse, at politikerne har sovet i timen.

Klovnehat

Derfor får Peter Rahbæk Juel og Brian Dybro hver en klovnehat i denne uges udgave af Politik og Spin.

- Det var ikke verdens mest vellykkede håndtering af en sag, som netop relaterede sig til valgtemaet i kommunalvalgkampen sidste år siger Jakob Risbro.

Rådmanden tager dog ugens hovedbeklædning afslappet.

- Den tager jeg med et smil, for jeg synes det vigtigste i hele sagen er, at vi får hjulpet familien, siger Brian Dybro.

Brian Dybro forsvarer Odense Kommunes håndtering af sagen som gæst i denne uges udgave af Politik og Spin. Du kan se hele programmet her: