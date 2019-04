Efter Nyborg-sag: Tordner mod DF-profils forslag

"Udmeldingen er forkert på rigtig mange måder, og så er det utroligt tarveligt overfor dem, som han ikke vil have får en uddannelse".

Sådan siger Rasmus Helveg Petersen. Han er stedfortrædende medlem af Folketinget for Radikale Venstre.

Rasmus Helveg Petersen reagerer på, at Dansk Folkepartis undervisningsordfører, den fynsk-valgte Alex Ahrendtsen, vil have ændret reglerne, så udgangspunktet er, at studerende der kommer fra lande uden for EU eller som ikke har fået flygtningestatus i Danmark, fremover skal betale for at gå på alle former for ungdomsuddannelser.

- Det er jo sådan, at på erhvervsuddannelserne skal udlændinge selv betale deres uddannelse, hvis de vil gå der. Men hvis de vil gå på de øvrige ungdomsuddannelser, og alle andre videregående uddannelser, så betaler staten. Og det, synes vi, er urimeligt. Vi synes, at det skal ligestilles. Vi synes, at udlændinge også skal betale for at gå på et gymnasium, siger Alex Ahrendtsen.

Læs også Efter Nyborg-sagen: DF vil have udlændinge til at betale for alle uddannelser

Alex Ahrendtsen kommer med forslaget efter sagen fra Nyborg, hvor to somaliske piger fik medhold i, at de har krav på at få betalt deres skolegang i 10. klasse, selvom de er asylansøgere uden ret til permanent ophold i Danmark.

- Det er en dårlig måde at agere på, hvor han tager et konkret sted og laver generelle regler ud fra det. Det er ikke ordentligt, siger Rasmus Helveg Petersen til TV 2/Fyn.

Manden og bolden

Rasmus Helveg Petersen mener ikke Alex Ahrendtsen har overblik over, hvor mange hans forslag rammer.

- I betragtning af hvor mange gange, jeg har hørt ham tale om, at folk skal hjem og hjælpe med at bygge op, så er det vel rimeligt, at de har færdigheder. Det her drejer sig ikke om retten til at blive eller ikke blive, men om at folk skal have lov til at uddanne sig, siger Rasmus Helveg Petersen, og tilføjer:

- Det virker som en besættelse hos Alex Ahrendtsen. Det virker som om han går efter manden og ikke bolden. Han refererer direkte til Nyborg-rektoren (Henrik Vestergaard Stokholm, red.). Og det er ikke første gang.

Rasmus Helveg Petersen er forhenværende klima- og energiminister og nuværende folketingskandidat for Radikale Venstre. Han har siddet i Folketinget siden september som stedfortræder for Zenia Stampe, som er på barsel. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix/arkiv

Rasmus Helveg Petersen referer her til, at Alex Ahrendtsen tidligere fredag blandt andet sagde til TV 2/Fyn, at han gerne vil "takke rektor på Nyborg Gymnasium":

- Hvis han (Henrik Vestergaard Stokholm, red.) ikke havde kontaktet medierne, om hele den her sag, så havde vi nok ikke opdaget de her problemer, sagde DF'eren.

Rasmus Helveg Petersen går så vidt angående Alex Ahrendtsens forslag, som at tillægge DF'eren et ønske om hævn over Henrik Vestergaard Stokholm.

- Jeg synes, at han skulle beskæftige sig med virkelige problemer, i stedet for at føre personlige kampagner. Det virker som om, at situationen omkring Nyborg Gymansium er ved at blive Alex Ahrendtsens svar på en omfartsvej ved Mariager, siger Rasmus Helveg Petersen.

Han henviser dermed til sagen om den 377 millioner kroner dyre omfartsvej ved den kronjyske købstad Mariager.

Her fastholdt Alex Ahrendtsens partikollega Kim Christiansen nødvendigheden af omfartsvejen indtil Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl skar igennem og overfor TV 2 erkendte, at DF "måske ikke har ramt skiven helt rent her".