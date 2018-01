Torsdag begraves Olav Rabølle Nielsen

Det genvalgte byrådsmedlem i Odense Kommune Olav Rabølle Nielsen begraves torsdag klokken 12.

Torsdag klokken 12 siger Mette Severin endeligt farvel til sin mand, byrådsmedlem i Odense Kommune Olav Rabølle Nielsen.

Læs også Genvalgt byrådsmedlem død

Begravelsen finder sted i Vollsmose Kirke, hvorefter Olav Rabølle Nielsen begraves på Ejby Kirkegård. Familien inviterer herefter til kaffe i fodboldklubben B1909, hvor Olav Rabølle Nielsen i mange år arbejdede frivilligt.

På Facebook skriver Mette Severin, at hun håber at se mange til begravelsen.

Olav Rabølle Nielsen sov stille ind 27. december efter kort tids sygdom.

Læs også Borgmester om Rabølles død: - Vi er mange, der vil savne dig

Genvalgt til byrådet

Frem til sin død sad han i byrådet i Odense Kommune, og blev ved kommunalvalget i november genvalgt til byrådet i Odense med 446 personlige stemmer.

Han har i 30 år arbejdet som skoleleder og folkeskolelærer i Vollsmose, indtil han gik på pension. Som byrådsmedlem var han formand for Børn og Unge-udvalget og kommunalt medlem af flere bestyrelser, blandt andet Odense Produktionshøjskole.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, skrev kort efter Olav Rabølle Nielsens død et mindeord til byrådspolitikeren.

- Olav var et engageret menneske ud over det sædvanlige. Han har gennem årene været en højt skattet kontaktperson for børn og unge, skrev han på Facebook.

Olav Rabølle Nielsen blev 63 år.