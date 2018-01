Torsten Laen stopper karrieren til sommer

Den tidligere landsholdsspiller Torsten Laen er i gang med sin sidste sæson som håndboldspiller.

GOG-stregspilleren Torsten Laen stopper håndboldkarrieren som aktiv spiller til sommer. Det skriver GOG på sin hjemmeside.

Når GOG-spillerne i juni lægger sko og harpiks på hylden for at holde ferie, er der tale om en permanent løsning for 38-årige Torsten Laen, som har besluttet sig for at indstille karrieren for at hellige sig nye projekter.

- Det er jo lidt specielt. Jeg er opfostret med mange gode år i Gudmehallen, og jeg har vundet mange titler.

- Min identitet er selvfølgelig forbundet med at være "håndboldspilleren Torsten", men alting har en ende, og det er det rigtige tidspunkt nu at sige tak for denne gang og lægge håndboldskoene på hylden.

Tre GOG-mesterskaber

I begyndelsen af dette årtusinde indløste Torsten Laen sammen med holdkammeraterne i GOG tre mesterskaber og tre pokaltriumfer, før han skiftede til Ciudad Real i Spanien. Her var han en del af Europas absolut stærkeste klubhold i to sæsoner.

Ved siden af klubhåndbolden har Torsten Laen spillet 152 kampe i rødt og hvidt, og med 257 scoringer havde han også en del af æren for EM-bronzemedaljerne i 2002 og 2004.

Efter Ciudad Real skiftede Laen i 2009 til Füchse Berlin. Her gik holdet i løbet af fire sæsoner fra at være en del af midterfeltet i Bundesligaen til at spille i toppen af rækken. Efter opholdet i den tyske hovedstad vendte han tilbage til Danmark til KIF Kolding København.

Den 1. juni 2016 kom Torsten Laen så tilbage i den gule GOG-trøje, men til sommer er det altså slut.

- Jeg ser frem til det, der venter mig efter sommeren 2018, og det glæder jeg mig også til. Det er et nyt kapitel i mit liv, siger Torsten Laen til klubbens hjemmeside.