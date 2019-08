Totalbanken overgår forventninger og må opjustere

37.619.000 kroner.

Så mange penge har fynske Totalbanken tjent efter skat på de første seks måneder af 2019.

Det fremgår af bankens halvårsregnskab.

Dermed har for banken for femte år i træk øget resultatet efter skat, når man kigger på første halvvår. Halvårets resultat for 2018 lød på 25.248.000 kroner.

På grund af det gode resultat opjusterer Totalbanken forventninger til resten af 2019.

- Første halvår af 2019 har udviklet sig så positivt, at vi nu opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til 52-57 millioner kroner, skriver banken ifølge pressemeddelelsen.

Vi kan med glæde konstatere, at de seneste års store tilgang af nye kunder fortsætter i 2019. Ivan Sløk, direktør, Totalbanken

Ved indgangen lød forventningerne til hele 2019 på 35-40 millioner kroner efter skat. Men det er allerde opnået efter årets første seks måneder.

Drevet af nye kunder

Ifølge Totalbanken skal en del af forklaringen på bankens resultater findes hos de kunder, som er kommet til.

- Vi kan med glæde konstatere, at de seneste års store tilgang af nye kunder fortsætter i 2019. Vi må derfor konkludere, at der fortsat er rigtig mange, som efterspørger vores måde at drive bank på, forklarer direktør Ivan Sløk i pressemeddelelsen.

Opjusteringen for hele året skyldes foruden resultatet for første halvår også et kommende salg af 75 procent af bankens aktier til Sparinvest Holding SE.

Derudover henviser banken til høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet samt udviklingen i bankens nedskrivninger.