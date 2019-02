Tour de France-direktøren på Fyn: - Alle kommer til at kende Nyborg

De kan slet ikke få armene ned i Nyborg ved udsigten til at skulle være målby for første etape, når Tour de France i 2021 får 'Grand Depart' i Danmark.

Torsdag eftermiddag var der pressemøde i den østfynske købstad, og det var en overordentligt stolt Nyborg-borgmester, der kunne åbne pressemødet og byde både erhvervsminister Rasmus Jarlov og Tour de France-direktør Christian Prudhomme velkommen til Nyborg.

Nyborg vil give os noget, som intet andet sted kan. Ikke Tourmalet – men Storebæltsbroen. Vinden kommer til at give et uforudsigeligt cykelløb Christian Prudhomme

- Det er med stolthed og begejstring, at jeg står her og kan bekendtgøre, at Tour de France kommer til Nyborg i 2021. Det er en drøm, der bliver til virkelighed for os. At være vært for verdens største cykelløb er en kæmpe mulighed for Nyborg og en åbenlyst let beslutning for os at tage, sagde borgmester Kenneth Muhs.

Borgmesteren fortalte efterfølgende at de i efteråret sidste år blev bekendt med Tour-ledelsens ønske om, at en etape skulle slutte i Nyborg.

- Vores håb er, at begivenheden vil samle hele Fyn og gøre det til en uforglemmelig oplevelse for hele Fyn, sagde Kenneth Muhs.

Læs også Nej til Odense: Tour de France-direktør ville have Nyborg

Pressemøde i Nyborg

På pressemødet i Nyborg satte Tour de France-direktør Christian Prudhomme flere ord på, hvorfor Nyborg er blevet foretrukket som målby fremfor Odense på Tourens anden etape, der strækker sig over 190 kilometer fra Roskilde til altså Nyborg

- Nyborg vil give os noget, som intet andet sted kan. Ikke Tourmalet – men Storebæltsbroen. Vinden kommer til at give et uforudsigeligt cykelløb. Så vi håber, at vi den 3. juli 2021 får sidevind, siger en smilende løbsdirektør, mens han peger ud ad vinduerne.

- Tour de France er ikke bare et cykelløb. Det er kultur, geografi, historie – men primært er det sport. Og der er Storebæltsbroen vigtig. Forestil jer et cykelløb, hvor 18 kilometer bliver kørt over vandet. Helikopterbillederne bliver sendt til 190 lande. Alle kommer til at vide, hvor Nyborg og Storebæltsbroen ligger, siger Christian Prudhomme.