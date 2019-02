Tour de France-ruten var tæt på at misse Fyn

Når Tour de France i 2021 kommer til Danmark, bliver målstregen på anden etape tæt på McDonald’s i Nyborg - lige efter Storebæltsbroen.

Læs også Borgmester ærgrer sig over, at Tour de France ikke når Odense

Stod det til ledelsen i verdens største cykelløb, kunne målstregen have været på selve Storebæltsbroen.

Havde det været tilfældet, ville der slet ikke været blevet kørt Tour de France på fynsk jord. Som det er nu, kører rytterne et par hundrede meter ind på øen, inden de rammer målstregen i det østlige Nyborg.

Ifølge Alex Pedersen, der er tidligere cykelrytter og idémand bag den danske Tour-start, blev planerne om en målstreg på Storebæltsbroen droppet - både af hensyn til publikum og af hensyn til Nyborg.

- Vi synes, at Nyborgs historie skal fortælles, fordi hele eventen er en storytelling om, hvordan Danmark er som land, siger Alex Pedersen til TV 2/Fyn.

Løbsdirektør: Derfor er Storebæltsbroen så vigtig

Løbsdirektør Christian Prudhomme har ikke lagt skjul på, at der skulle kunne køres cykelløb på Storebæltsbroen, hvis Tour de France skulle til Danmark.

Årsagen er, at den kraftige vind på Storebælt kan have stor betydning for, hvordan etapen udvikler sig, og hvor meget resultatet af etapen påvirker resten af løbet.

- Af hensyn til det sportslige er det meget vigtigt, at målfeltet er så tæt på broen som muligt, sagde Christian Prudhomme på torsdagens pressemøde.

Eksperter: Afgørende betydning for etapeløbet

Nogle ryttere vil kunne nå at vinde eller tabe flere minutter på Storebæltsbroen, vurderer eksperter, og hvis målstregen blev placeret længere inde på Fyn, eksempelvis i Odense, ville rytterne og feltet nå at indhente det tabte.

Derfor blev kompromiset, at målstregen placeres nogle hundrede meter inde i land, så rytterne lige når at få fynsk jord under dækkene.

De tre danske Tour de France-etaper køres 2., 3. og 4. juli 2021. Den første finder sted i København, anden etape køres fra Roskilde til Nyborg, mens tredje etape køres fra Vejle til Sønderborg. Herefter flyver rytterne til Frankrig og kører over nogle uger løbet færdigt med den sidste målstreg i Paris.

Læs også Tour de France: Målstreg nær McDonald's i Nyborg