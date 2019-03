Tove er 60 år og succesfuld senioriværksætter

- Skal det være, så skal det være nu. For ellers når jeg det ikke, siger Tove Vad.

Som 60-årig stiftede Tove Vad virksomheden Svendborg Scanningsklinik, som nu har eksisteret en hel graviditet.

- Da jeg fyldte 60, sagde mange af mine venner og kollegaer til mig, at jeg ikke havde langt til efterlønnen og snart kunne stoppe. Det satte nogle tanker i gang hos mig. Nu har jeg over 20 års erfaring med at scanne gravide, og det kunne jeg slet ikke undvære, kunne jeg mærke, siger Tove Vad.

Men senioriværksættere som Tove Vad er der langt imellem.

Når først man får rynker og grå hår, er lysten til at kaste sig ud som iværksætter ikke særlig stor. Og af dem, som gør det, er meget få kvinder.

Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at kun 14 procent af de nye firmaer, der så dagens lys sidste år, blev startet af personer over 55 år. Kun hver fjerde af dem blev startet af kvinder.

Og der er måske en god grund til, at Tove er en af få. Iværksætterdrømmen bor nemlig primært hos de unge. Sådan lyder det fra Lars Bergholdt. Den 1. april tiltræder han som konsulentchef i Erhvervshus Fyn.

- I dag bliver man undervist i iværksætteri på folkeskoleniveau, så der er en større lyst og iver blandt unge mennesker. Dengang generationen af senioriværksættere var ganske unge og stod på spring til at gå ind på arbejdsmarkedet, var det ikke det at starte egen virksomhed og iværksætteridrømmen, der fyldte meget for rigtig mange. Der var det mere det at komme ud i nogle spændende karrierestillinger. Så det er en drøm, som mange yngre mennesker har i dag, som man måske ikke havde for 30 år siden, siger Lars Bergholdt.

Ingen erfaring

Tove Vad er uddannet sygeplejerske, og i over 24 år har hun scannet gravide kvinder på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Men det var helt nyt for hende at starte en virksomhed.

- Jeg havde overhovedet ikke noget kendskab til det, siger Tove Vad.

Derfor tog hun et iværksætterkursus i Svendborg Kommune.

- Der fik jeg gennemgået alt fra at starte et selskab til viden om banklån, forsikringer, regnskab og mere. Jeg blev virkelig klædt på til at starte virksomhed.

Tid hos Tove

Siden klinikken åbnede for ni måneder siden, har Tove Vad givet flere 100 et glimt af deres lille mirakel.

- Tove er et enormt omsorgsfuldt og empatisk menneske. Der er tid til det, man spørger om. Og der er tid til det, man gerne vil se, fortæller Lisette Krogh Andersen.

Den almindelige gravide bliver tilbudt to scanninger i det offentlige i løbet af graviditeten. Men det antal dækker langt fra behovet for alle.

- Den første scanning ligger i uge 12, og det er lang tid for mange at vente med at se, at der er noget inde i maven. Jeg har en del kunder, der allerede starter i uge seks for at se, om der er noget derinde, hvor mange der er, og om der er et lille hjerte, der blinker. Det giver dem en tryghed og en ro, siger Tove Vad.

- Her kan jeg give det, der ikke er tid til i det offentlige. Når de kommer til en scanning i det offentlige, er det screeninger, der er i fokus, og det er med stor koncentration, at man skal se efter alting og måle alting og lave udregning og beregninger. Der er ikke tid til den der hygge, som der også kan være i en scanning, siger Tove Vad.

Og klienterne sætter pris på klinikken i Svendborg.

- Det betyder helt vildt meget, at vi kan få lov til at komme her i et meget mere trygt og personligt miljø i stedet for at skulle køre ind på OUH og få lavet scanninger, fortæller Lisette Krogh Andersen.

Selvom Tove Vad nu er 61 og kan gå på pension om ganske få år, har seniorværksætteren planer om at fortsætte arbejdet med sit helt eget mirakel.

- Det er en kæmpe glæde for mig. Så længe jeg kan holde til det, synes det er sjovt og kan have en fornøjelse ved det, så fortsætter jeg. Jeg har ikke sat nogen tidsbegrænsning på, siger Tove Vad.