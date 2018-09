TPI: Tak og respekt til vores modige spillere

Efter nødlandsholdets brave indsats mod Slovakiet udtrykker formanden for TPI Fodbold respekt overfor de af klubbens spillere, der stillede sig til rådighed for landsholdet.

I et opslag på Facebook skriver TPI Fodbolds formand, Anders Nørgaard, at han undrer sig "over alle de negative kommentarer som både amatørspillere, frivillige ledere, trænere og bare helt almindelige medlemmer i TPI har måttet lægge øre til de seneste dage".

Opslaget er lagt på det sociale medie torsdag morgen efter seks fynske spillere var en del af det "nødlandshold", som med en flot indsats afværgede en afklapsning af de store med et hæderligt nederlag på 3-0 i venskabskampen mod Slovakiet.

Fem af spillerne er til daglig fyraftens-amatører på TPI Fodbolds mandskab i 2. division.

Læs også Drøm opfyldt for fynsk landsholdsvikar: - Det er fuldstændigt vanvittigt

Tak, respekt, undren og opråb

Anders Nørgaard frabeder sig i opslaget henvendelser fra pressen og sender spillerne sin respekt:

"Tak for indsatsen til alle spillerne på gårsdagens landshold. Tak fordi I stillede op og tak fordi I var modige og stod imod det store pres som jeg ved I har oplevet", skriver han og slår fast:

"I har om nogen gjort en indsats for fodbolddanmark. Det har jeg stor respekt for".

Opråb til DBU

Til gengæld har Anders Nørgaard ikke respekt for det bombardement af ytringer og holdninger til "nødlandsholdets" beslutning om, at træde i stedet for det "normale" landshold.

"[...] fordi de fleste af os nok ikke kender detaljerne i konflikten, en undren fordi der på de sociale medier kan skrives hvad som helst uden det får konsekvenser og en undren over den manglende respekt for der er for at en klub som TPI er drevet af frivillige, som ikke har indsigt i det spil der foregår i forhandlingslokalerne når der forhandles om nye aftaler omkring landsholdet", skriver han, og fortsætter:.

"Herfra skal der derfor lyde et opråb til DBU og spillerforeningen. Det er ødelæggende for dansk fodbold og for de danske amatørklubber at konflikten fortsætter, så få nu løst den konflikt og lad os komme tilbage til normale tilstande i dansk fodbold".

Forhandlinger genoptaget

"Det er ikke respektfuldt overfor alle de børn, trænere og unge frivillige ledere som hver uge bruger meget af deres tid på spillet på banen og som oftest ikke interesserer sig meget for forhandlinger som dem der pågår lige nu".

"Så selv om der er stor opbakning til vores drenge som tog en for holdet i går, så vil vi gerne se at der landes en aftale så det er et andet hold der går på banen på søndag".

Læs også TPI bliver haglet ned: - Det er rene amatører

Måske får Anders Nørgaard sin bøn om normale tilstande opfyldt. Torsdag morgen skriver Ritzau at Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen igen har kontakt.

DBU-formanden Jesper Møller siger til Ritzau, at der måske kan findes en løsning, så det normale landshold spiller mod Wales (søndag i Aarhus, red.) - også selv om en længerevarende landsholdsaftale med garanti ikke når at komme på plads.

TPI havde ingen holdning

Inden onsdagens landskamp i Slovakiet ønskede formand Anders Nørgaard ikke at stille op til interview, eller på nogen måde forholde sig til de fem spilleres tur med landsholdet. TV 2/Fyn var i kontakt med Anders Nørgaard tirsdag, og her understregede han, at TPI ikke have nogen som helst andel i den her kamp eller havde nogen holdning til spillernes beslutning.