Pas på: Træer vælter på Fyn

Vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen, oplyser ved 21.30-tiden mandag aften, at den kraftige blæst over Fyn har betydet, at der er væltet træer flere steder.

- Der er væltet træer ud over vejbanen i Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner samt i Vissenbjerg. Heldigvis er der ingen meldinger om påkørsler af træerne, siger Anders Furbo Therkelsen.

Han maner til forsigtig, hvis man skal ud at køre. Den ekstra forsigtighed skal man være klar udvise frem til først på natten.

Vagthavende ved DMI, Thyge Rasmussen, oplyser nemlig til TV 2/Fyn, at den hårde vind fortsætter.

- Der har især været kraftige vindstød på omkring 20 meter i sekundet næsten overalt på Fyn i aftentimerne. Og det fortsætter til ved et-to-tiden i nat.

- Men man skal specielt opmærksom i det sydfynske. Her venter vi op til 25 meter i sekundet i timerne omkring midnat, siger Thyge Rasmussen til TV 2/Fyn.

Tirsdag morgen vil vinden være omkring frisk til hård vind. Det vil sige fra ti meter i sekundet til op omkring 15 meter i sekundet.

- Det svarer til almindeligt blæsevejr, siger Thyge Rasmussen.

På Svendborgsundbroen og Langelandsbroen blæser det også kraftigt, og Vejdirektoratet fraråder vindfølsomme køretøjer at passere broen.

