Hårdt angreb fra politisk allieret: - Træk dig som folketingskandidat, Hønge

"Jeg troede ærlig talt, at politikerforagten for demokratiet havde nået det ultimative lavpunkt, da partilederen Pernille Vermund meddelte, at hun ikke ville stemme til EP-valget og at hun i øvrigt ikke mente, at valget var demokratisk. Men jeg tog desværre fejl."

Det er simpelthen så respektløst. Ikke bare overfor de vælgere, der har stemt på ham og han har trukket til SF's partiliste. Det løber mig koldt ned af nakken Morten Helveg

Sådan indleder Morten Helveg sit facebookopslag.

- KARSTEN HØNGE BURDE TRÆKKE SIG FRA FOLKETINGSVALGET, sådan skriver Rasmus Helveg med caps lock på Facebook.

- Karsten Hønge burde have format til erkende sin brøde og trække sig fra Folketingsvalget - og hvis ikke han gør det selv, så bør Pia Olsen Dyhr flå ham af plakaten og sige et stort undskyld til os alle sammen, skriver Morten Helveg, som er blevet genvalgt til Europa-Parlamentet for de næste fem år.

Han er fra Radikale Venstre og fik 97.667 personlige stemmer ved det netop overståede valg.

Læs også Hønge afgav løfte: - Hvis jeg bliver valgt til EU, forlader jeg Folketinget

Raseriet fra Morten Helveg kommer oven på den palaver, der har været vedrørende Karsten Hønges Europa-parlamentsvalg. Her fik Hønge 19.687 personlige stemmer. Det var dog Margrethe Aukens 199.522 stemmer, som resulterede i, at SF fik et ekstra mandat.

Hvad sker der Pia Olsen Dyhr? Det er altså fuldstændig planlagt. Det har hele tiden været meningen, at Hønge skulle trække sig. Det er en helt igennem kynisk strategisk kalkule. Er det dit syn på demokratiet Pia? Morten Helveg

Hønge takkede dog “nej tak” til mandatet og pladsen i Europa-Parlamentet, og overdragede den i stedet til den tredje kandidat på listen fra SF, som er den 21-årige Kira Marie Peter-Hansen.

- Det er simpelthen så respektløst. Ikke bare overfor de vælgere, der har stemt på ham og han har trukket til SF's partiliste. Det løber mig koldt ned af nakken. I år og dag har vi hørt høre på moraliseren fra Hønge og SF. Han er gået til valg på ikke at ville høre mere pis og har lovet klar tale. Mage til dobbeltmoral skal man lede længe efter. Mage til bedrag, skriver Morten Helveg på Facebook.

Vælgerne føler sig pisset på

Det er ikke kun Morten Helveg, som er sur og forarget over Hønges valg - også vælgerne er utilfredse med måden, det hele er blevet gjort på.

- Han skal altså tænke sig lidt om. Jeg synes, han leger lidt med demokratiet. Det eneste jeg kan sige i demokratiet er jo virkelig at stemme - men den er jo gået fløjten nu - og det er ikke i orden, siger Kenneth Møller Jensen, som er industritekniker i Odense.

00:52 Video: Masoud Jafari Pouia Luk video

- Det er frem og tilbage hele tiden. I fjernsynet i går der lød det som om, at han fremlagde det sådan, at han havde gjort sine vælgere en tjeneste. Det synes jeg virkelig ikke er i orden - man skal spille åbne kort, og det har han ikke gjort. Det er altså lidt lumpent, siger Elizabeth Lord, som er pensionist og SF’er.

Læs også Folketingets formand: Hønge burde ikke frasige sig EU-mandat

Det radikale parlamentsmedlem er også efter formanden for SF, Pia Olsen-Dyhr.

- Hvad sker der Pia Olsen Dyhr? Det er altså fuldstændig planlagt. Det har hele tiden været meningen, at Hønge skulle trække sig. Det er en helt igennem kynisk strategisk kalkule. Er det dit syn på demokratiet Pia, skriver han og fortsætter:

- Jeg er opdraget med, at demokratiet er det dyrebareste, vi har. Det har jeg givet videre til mine egne børn. I Hønges optik er det bare noget vi leger. Og det er de åbenbart helt enige i hos SF's ledelse. Det går simpelthen over min forstand, slutter han med i et Facebookopslag.