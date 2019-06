Enhedslisten i Odense: Træk politianmeldelse tilbage

På et byrådsmøde 22. maj lavede Socialistisk Ungdomsfront, SUF Odense, en aktion, hvor to politiske aktivister kastede 1.000 stykker papirsnøgler i byrådssalen, efter det blev vedtaget, at 1.000 boliger skal rives ned i Vollsmose.

Efterfølgende er aktivisterne blevet meldt til politiet af Odense Kommune, da det er ulovligt at forstyrre et byrådsmøde. Nu vil Enhedslisten, hvoraf den ene af aktivisterne er medlem, have politianmeldelsen trukket tilbage.

- Enhedslisten Odense støtter ikke aktionen, selv om vi har forståelse for den frustration, man kan føle over en byrådsbeslutning, som opleves som overgreb mod flere tusind mennesker i vores by, siger Enhedslistens politiske ordfører i Odense, Reza Javid.

- I Enhedslisten mener vi, at det er en unødvendig overreaktion fra kommunens side at melde unge mennesker, som laver en harmløs aktion med papirnøgler til politiet, lyder det videre i pressemeddelelsen fra partiet.

En lignende episode er tidligere sket i Aarhus Byråd, og her blev aktivisterne ikke politianmeldt, nævner Reza Javid, der kalder aktionen i Odenses byrådssal for “harmløs”.

Hvis man forstyrrer et byrådsmøde, kan man ifølge straffeloven blive straffet med en bøde eller en fængselsstraf på op mod to år.