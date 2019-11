I ellevte time: Dele af besparelser på sygepleje trækkes tilbage

Opdatering Artiklen er skrevet igennem. Blandt andet med udtalelser af Katrin Johannsdottir, tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Assens Kommune.

For tre uger siden indgik politikerne i Assens Kommune en aftale om budgettet for næste år. En aftale, der officielt skal vedtages på mandag og som indeholder besparelser for omkring 35 millioner kroner.

Den kommunale sygepleje er ét af de områder, hvor der skal spares. Til stor frustration for sygeplejersker og patienter i kommunen.

Budgetaftalen bygger blandt andet på konsulentfirmaet BDO's vurdering af, at der årligt kan spares 5,6 millioner kroner på den kommunale sygepleje i Assens. Men fredag eftermiddag - få dage før, at besparelserne skal vedtages i byrådssalen - har politikerne trukket dele af besparelserne tilbage.

I stedet for 5,6 millioner kroner friholdes sygeplejen fra at skulle spare tre millioner kroner årligt fra 2020.

Det betyder, at sygeplejen istedet skal reducere med 1,65 millioner kroner i 2020 og 2,6 millioner kroner de efterfølgende år.

Hertil kommer sygeplejens andel af de bortfaldne centrale puljemidler, som blev besluttet ved sidste års budget på 1,76 millioner kroner.

Tillidsrepræsentant er chokeret

At der skal ikke spares så meget skaber langt fra glæde og begejstring hos Katrin Johannsdottir, som er tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Assens Kommune.

- Det er selvfølgelig bedre end udgangspunktet, men vi er langt fra i mål. Det rejser stadig spørgsmål om, hvad det er, vi ikke skal lave, for vi kan ikke bare effektivisere os ud af det, siger hun og tilføjer, at selvom det er lidt nærmere målet, er man langt fra at være i mål.

- Det er stadig alt for meget, der skal spares, siger hun og giver samtidig udtryk for, at hun er yderst overrasket over grunden til, at dele af besparelserne trækkes tilbage.

- Jeg er i chok. Det viser sig jo, at det var en regnefejl. Jeg tænker ØV og jeg bliver en lille smule frustreret.

- Hvorfor lytter de ikke til medarbejderne, når vi siger, det ikke kan lade sig gøre? Vi burde jo være deres øjne og ører derude i virkeligheden, siger en frustreret Katrin Johannsdottir.

"Forkerte forudsætninger"

I en pressemeddelese skriver Assens Kommune netop, at baggrunden for forligspartiernes beslutning er, "at det viser sig, at der har været flere forkerte forudsætninger i forbindelse med de beregninger, der er blevet foretaget i forhold til reduktioner på sygeplejen".

Blandt andet er der ikke i tilstrækkeligt omfang korrigeret for projektmidler, puljemidler og tidligere besluttede besparelser under Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunaldirektør Finn G. Johansen oplyser samtidig, at en række medarbejdere og ledere inden for sygeplejen de seneste uger har gjort opmærksom på, at de mente beregningsgrundlaget ikke var korrekt.

De tre millioner kroner årligt, som sygeplejen alligevel ikke skal reducere med, finansieres af en merindtægt på området for mellemkommunale betalinger inden for folkeskoleområdet. Merindtægten skulle være gået i kommunekassen.

Den samlede påvirkning af driften er derfor udgiftsneutral, hvorfor ændringerne ikke påvirker de finansielle nøgletal samtidig med, at serviceudgifterne forbliver uændrede, skriver Assens Kommune i pressemeddelelsen.

- Vi skal nu bruge den kommende tid på at dykke ned i hvorfor og hvordan, fejlen i beregningerne kunne opstå. Det skal vi meget mere i dialog med BDO om, ligesom vi naturligvis også internt skal ha’ undersøgt en række ting nærmere, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

