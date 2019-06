Træner om ny OB-spiller: - Han gjorde det onde ved os sidste år

Mandag var første arbejdsdag for OB’s nye spiller Moses Opondo, som superligaklubben har hentet hos nedrykkerne fra Vendsyssel FF.

OB-træner Jakob Michelsen har længe haft et øje til den 21-årige midtbanespiller, der scorede fire mål i den seneste sæson, blandt andet ét mod OB i første spillerunde.

- Han skal ind og bidrage til vores fællesskab med en masse hårdt arbejde og en masse dynamik. Vi har fulgt Moses længe, lige siden han gjorde det onde ved os i første spillerunde sidste år. Vi har fulgt ham som en spændende og teknisk dygtig dynamisk midtbanespiller, som skal bidrage med det, han kan til vores kollektiv, siger Jakob Michelsen til TV 2/Fyn.

01:00 OB-træner Jakob Michelsen forklarer, hvad der bliver Moses Opondos opgave i den kommende sæson. Video: Ole Holbech Luk video

Moses Opondo: - Det føles fantastisk

Moses Opondo har fået en god debut i Ådalen, hvor han for første gang skulle hilse på sine nye holdkammerater.

- Det føles fantastisk. Banen står snorlige, og jeg har fået hilst på gutterne, og vi har fået løbet lidt, siger Moses Opondo til TV 2/Fyn.

Han er klar over, hvilken opgave der venter ham, når OB efter en kort sommerferie igen skal forsøge at spille sig blandt de seks bedste hold i Superligaen.

- Jeg kan jo komme med mit hurtige antrit, min fysik og mit drev med bolden til at sætte en mand af, forklarer den unge nordjyde, der har en fortid i AaB’s talentafdeling.

Går efter top-seks

Og OB-træneren slår fast, at OB, der sluttede sæsonen som nummer fem og i sidste spillerunde glippede bronzemedaljerne, går efter endnu en top-seks-placering, som giver adgang til mesterskabsslutspillet.

- Med den struktur, der er nu, er der ingen tvivl om, at vi vil jagte top-seks, alt det vi kan. Det kunne være stort at komme med i top-seks en gang mere. For når man først er i top-seks, kan alt ske, siger Jakob Michelsen.

For knap et år siden fik OB en katastrofal start på sæsonen, der blandt andet indebar et 3-2-nederlag til Vendsyssel FF, og det må ikke ske igen, for der er endnu mere på spil i den kommende sæson, hvor tre hold rykker ned på grund af strukturændringer i Superligaen.

- Vi satser på, at vi får en lidt bedre start end sidste år. Og så venter der en helt vanvittig spændende sæson med tre nedrykkere. Så der kommer til at blive masser af gang i den. Det handler om at være klar fra starten af. Så derfor er jeg også glad for, at vi har en stamme, som vi kan bygge videre på, siger Jakob Michelsen.

OB spiller sin første superligakamp i den kommende sæson mod FC København på Odense Stadion 14. juli klokken 15.00.