Trænerfyring og comeback: Meget på spil for Odense Bulldogs

Odense Bulldogs tager fredag aften imod Frederikshavn White Hawks i den bedste danske ishockeyrække.

For Metalligaens fynske bundprop er det første kamp efter trænerskiftet, ja faktisk er det første dag efter Odense Bulldogs torsdag fyrede cheftræner Pelle Svensson og erstattede ham med Marc Lefebvre efter en stime med syv ligakampe i streg uden sejr.

Den 37-årige canadier er dog ikke kommet til Odense endnu, og derfor er det Mads True og Søren Jacobsen, der kommer til at fungere som ankermænd i boksen for fynboerne fredag aften.

Kampen markerer også et hjemmebane-comeback for den tidligere Bulldogs-kaptajn Martin Larsen, som ellers forlod klubben efter sidste sæson for at jagte en karriere i Forsvaret hos Den Kongelige Livgarde.

Men nu er han tilbage hos Bulldogs, som ligger klart sidst i Metalligaen, hvor holdet har 12 point efter 18 kampe og en målscore på minus 29.

Voldsepisode

Det er også første gang de to hold mødes, siden den 23-årige White Hawks-spiller Kristian Jensen modtog en dom på 20 dages betinget fængsel for vold, efter han 20. september slog Bulldogs' Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet, mens denne lå ned på isen.

Samtidig fik frederikshavneren også en bøde på 5.740 kroner. Meget tyder dog på, at ingen af de to hovedpersoner selv er med på isen fredag aften på Odense Isstadion.

Lucas Bjerre Rasmussen er stadig påvirket efter overfaldet, og Kristian Jensen har fortsat karantæne fra al ishockey efter episoden i september, der gav ham hele 17 kampe på tribunen - foruden altså en bøde og en voldsdom.

De seneste seks opgør mellem de to hold er endt med tre sejre til hvert hold, men det er Odense Bulldogs, der har de bedste minder fra det seneste opgør. For godt en måned siden vandt Bulldogs ligeledes på hjemmebanen i Odense med 4-3 efter overtid og et stærkt fynsk comeback i kampens slutfase.

Kampen starter klokken 19.30 på Odense Isstadion.