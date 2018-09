Trafikeret vej i Odense spærres i flere dage

Middelfartvej i Odense spærres ved jernbanebroen hele weekenden og sender bilister på omkørsel.

Middelfartvej i den vestlige del af Odense spærres hele weekenden. Det oplyser Odense Letbane, der er ved at bygge på den trafikerede indfaldsvej.

På strækningen mellem Christmas Møllers Vej og Roesskovsvej og Grønløkkevej vil der være spærret fra fredag aften klokken 21 til mandag morgen klokken 5.

Læs også Motorvej spærret fredag morgen: Kraftig regn kommer væltende ind over Fyn

Bilister skal derfor køre ad en omkørsel via Roesskovsvej, Kløvermosevej, Falen og Grønløkkevej eller via Christmas Møllers Vej, Stadionvej, Rugårdsvej og Grønløkkevej. Dermed bliver rejsetiden forlænget med flere minutter i weekenden.

Fynbus oplyser, at rute 41 og 42 fra fredag aften kører ad andre veje på grund af spærringen. Cyklister og fodgængere kan passere arbejdsområdet som normalt.

Derfor lukkes indfaldsvej

Middelfartvej, der går gennem bydelen Bolbro, er en af Odenses mest trafikerede veje og leder blandt andet vestodenseanere ud til Fynske Motorvej.

Se på kortet, hvilken vej du skal køre i stedet for. Foto: Odense Letbane

Odense Letbane vil i weekenden arbejde primært på jernbanebroen, der ligger på den del af Middelfartvej tættest på centrum.

Den midlertidige lukning skyldes, at Odense Letbanes entreprenør skal arbejde på tværs af Middelfartvej, hvor der længe har været vejarbejde og hastighedsbegrænsning. Der skal lægges kabelrør ned og tilkobles afvanding. Det er derfor nødvendigt at lukke af for gennemkørsel.

Letbanen i Odense forventes at stå klar i slutningen af 2020.