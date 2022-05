Trafikforsker om ny letbanerute: - Jeg synes ikke, at man skal bruge alle de penge nu

Busser er det rette køretøj

Der var politisk uenighed blandt byrådets politikere om letbanespørgsmålet lørdag. For mens eksempelvis borgmester Peter Rahbæk Juel (S) var positivt stemt, mente rådmand Christoffer Lilleholt (V) derimod, at endnu en etape er "alt for dyr".

Trafikforsker Niels Melchior Jensen vurderer, at Odense hellere skulle overveje busser i stedet, da det er en "langt billigere løsning" frem for at etablere endnu et sæt togskinner.

- Jeg hælder nok til at med de mindre passagertal og seneste udvikling inden for busområdet, bør man i stedet se på en busløsning, siger han.

Da man besluttede første etape i Odense, havde man ikke muligheden med elektriske busser, uddyber han.



Men i Aalborg har man eksempelvis besluttet at omlægge alle bybusser i Aalborg til at være el-drevne. 110 fabriksnye elbusser kommer derfor løbende på gaden fra august i år, skriver TV 2 Nord.

En anden løsning er også at se i retningen af BRT (Bus Rapid Transport, red.), der er et busbaseret kollektivtransportsystem. Nogle folk kalder det en "sporvogn med gummihjul", forklarer Niels Melchior Jensen.

- Her laver man samme infrastruktur bare uden skinner, tilføjer han.

Politikerne i Odense skal træffe den endelig beslutning om Etape 2 senest et år efter driftsstart, som altså var lørdag 28. maj.



Odenses mangeårige borgmester, socialdemokraten Anker Boye, arbejdede op gennem 2010'erne hårdt for at få letbaneprojektet til at blive virkelighed. Han håber, at byrådsmedlemmerne i sidste ende vil prioritere en Etape 2 med letbanen.