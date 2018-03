Trafikuheld: Ældre mand måtte på sygehuset

Bilist ramte ældre mand på el-scooter i Middelfart.

En 85-årig mand fra Middelfart måtte midt på formiddagen søndag en tur på sygehuset i Kolding.

Lidt over ti blev han ramt af en personbil der, hvor Østergade bliver til Odensevej. Her kom bilisten kørende i retning mod Odense, og kørte ifølge vagthavdende ved Fyns Politi, Lars Fredenborg over for grønt.

På den anden side af lysreguleringen ramte bilisten af uklare årsager den 85-årige mand, så el-scooteren væltede og manden slog hovedet.

