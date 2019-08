Et spor spærret: Tre biler i uheld på Fynske Motorvej

Et trafikuheld skaber fredag middag problemer for trafikken på Fynske Motorvej. Ifølge Vejdirektoratet er der sket et uheld på motorvejen i østgående retning.

Uheldet er sket mellem afkørsel 55 Aarup og rastepladsen Ålsbo Nord.

Vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen oplyser, at der er tre biler, der har været involveret i uheldet.

- Det er tre biler, der er kørt sammen i medkørende retning. Der er en person, der klager over brystsmerter, siger han. Ifølge vagtchefen kunne de tre biler rulles væk fra vejbanen.

Politi og redningsmandskab er på stedet, oplyser Fyns Politi. På grund af uheldet er venstre spor spærret i retning mod Odense.

Vagtchefen kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om den person, der klagede over smerter er kørt på sygehuse, eller om vedkommende stadig er på stedet.

Der er ifølge Vejdirektoratets trafikkort kø omkring uheldet.

Læs også Dræbt i færdselsulykke: 18-årig havde lagt sig på vejen

Oprydningsarbejdet forventes at være overstået klokken 13.00.

Artiklen opdateres ...