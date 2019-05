Tre biler kørt sammen syd for Odense

Opdateret kl. 18.00 Oprydningen er nu overstået, og vejen er åben igen.

Et trafikuheld ved Frankfri på Assensvej betyder, at trafikken på vejen bliver dirigeret uden om ulykkesstedet. Fyns Politi skriver på deres Twitter-profil, at tre biler er involveret i uheldet.

Nord for uheldet bliver trafikken dirigeret af Bryllevej, mens man syd for uheldet skal køre af Frankfrivej.

Ifølge Fyns Politi er der ingen alvorligt tilskadekommende, men ifølge vagtchef Hans Jørgen Larsen er en person teknisk fastklemt.

Oprydningen i gang på stedet.

3 biler kørt sammen på Assensvej ved Frankfri. Vejen spærret. Politi og redning på stedet. Omkørsel fra syd via Frankfrivej. Omkørsel fra nord i rundkørslen ved Bryllevej. Ingen kommet alvorligt til skade. Oprydning igang. Vi hensyn og respekter reguleringen på stedet #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 26, 2019