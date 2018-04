Tragedie på Sydfyn: Der står et tomt bord med et lys på

Ledelse, ansatte og psykologer stod onsdag morgen klar til at modtage eleverne på Issø-Skolen. Tirsdag blev to af skolens elever slået ihjel af deres far.

- Der står en tom stol og et tomt bord med et lys på i de to klasser.

Det fortæller Jesper Lundorff. Han er skoleder på Issø-Skolen i Kirkeby, og har tirsdagens tragiske drab og selvmord tæt på. På skolen gik nemlig de to dræbte børn, en dreng på otte år og en pige på seks år.

Tragedien skete på Nørregårdsvej ikke meget mere end et par kilometer fra skolen, og Jesper Lundorff blev af Fyns Politi sidst på eftermiddagen tirsdag orienteret om hændelsen, hvor en 47-årig far først dræbte børnene og efterfølgende tog livet af sig selv.

Kriseplan skulle favne alle

Jesper Lundorff orienterede både ansatte og forældre tirsdag aften og indkaldte skolens øvrige ledelse for at få på plads, hvordan der skulle kommunikeres, når eleverne mødte ind onsdag morgen.

- Vi har talt sammen i ledelsen om, hvordan vi skulle kommunikere og sammensætte en krise- og beredskabsplan, som kunne favne alle eleverne, medarbejderne og alle forældrene her på skolen, fortæller Jesper Lundorff om mødet til TV 2/Fyn.

- Folk reagerer forskelligt, og det er også en af de ting vi har lagt vægt på, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at reagere på. Der skal være plads til alles reaktioner.

Overskud i svær situation

Skolen har onsdag haft ekstra folk på skolen, mens to psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har været tilstede for at briefe personale og være i de berørte klasser.

Samtidig var det aftalt med personalet, hvordan de skulle starte dagen ude i klasserne:

- Det har været vigtigt, at de voksne har fundet overskuddet til at være omkring børnene - selvom det er svært at være i, siger Jesper Lundorff.

Jesper Lundorffs opgave er nu et få hverdagen til at fungere igen og få etableret en hverdag og glæde ved at komme i skole og ved at være sammen.

- Det er vores opgave nu oven på en så ubegribelig begivenhed.

