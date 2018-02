Tragiske omstændigheder får målvogter til at forlade Odense Bulldogs

Sygdom i den nærmeste familie har fået målmand i Odense Bulldogs til at rejse hjem til Sverige.

Den svenske ishockeyspiller Robin Rahm fra Odense Bulldogs har forladt klubben. Det meddeler den fynske ishockeyklub.

Årsagen er alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Derfor har Robin Rahm bedt om lov til at rejse hjem til Sverige for at være sammen med sin familie.

- De tragiske omstændigheder taget i betragtning valgte Odense Bulldogs at finde en løsning, der kunne passe begge parter, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Denne løsning er blevet, at Robin med omgående virkning bliver løst fra sin kontrakt i Odense Bulldogs. Samtidig modtager Odense Bulldogs et transferbeløb fra Robins nye svenske klub, der er lokaliseret tæt på Robins familie, så Robin kan spille, samtidig med at han er sammen med sin familie.

Fik et halvt år i klubben

Odense Bulldogs oplyser ikke, hvor mange penge den har fået for målvogteren.

Robin Rahm har kun været i klubben i et halvt år. Svenskeren er en rutineret målmand, der tidligere har spillet for store svenske klubber som Brynäs, Färjestad, Malmö og senest AIK.

Robin Rahm erstattede i 2017 den tidligere Bulldogs-målvogter Tadeas Galansky, der valgte ikke at forlænge sin kontrakt i Odense.