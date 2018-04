Transparency om køb af kurser: - Det giver mig en fornemmelse af nepotisme

Organisationen Transparency har set på materialet bag sagen om lederne fra Nordfyns og Kerteminde Kommune, der har købt kurser ved deres familiemedlem. Formanden fornemmer, der er tale om nepotisme.

- Det ser rigtig, rigtig underligt ud, og det giver mig en fornemmelse af lige præcis nepotisme.

Sådan siger formanden for Transparency Danmark, Natascha Linn Felix, efter hun har fået et indblik i de aktindsigter, der ligger bag sagen om to ledere fra henholdsvis Nordfyns og Kerteminde Kommune, der har købt kurser ved deres familiemedlem for kommunens penge.

Læs også Ny afsløring: Centerleders mand har også købt kurser ulovligt

Det drejer sig om et ægtepar, hvor den ene er leder for Nordfyns Børne- og Familiecenter. Hendes mand er forhenværende leder af en institution under Kerteminde Kommune. De har begge sendt medarbejdere på kurser, der var solgt og arrangeret af kvindens søster og dermed mandens svigerinde, Tina Bue Frandsen.

Helt klart brud

Transparency er en organisation, som arbejder for at bekæmpe nepotisme, embedsmisbrug og korruption på verdensplan. Natascha Linn Felix har set både de fakturaer og mailkorrespondancer, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i fra Nordfyns og Kerteminde Kommune.

- Min vurdering er, at den er meget klar. Der er sket et brud på habilitetsreglerne i forvaltningsloven. Det er helt tydeligt, at den her søster og svoger ikke burde have indgået kontrakter, burde ikke stå som modtager på fakturaer og burde ikke være en del af at rekvirere kurser fra nogen i deres familie, der er så tæt på, siger hun.

Læs også Leder lod ulovligt køb af kurser stå på - det får ingen konsekvenser

- Det er meget underligt, at det er foregået, for det er næsten ikke til at tro, at man ikke har den basale viden om forvaltningsloven, og omvendt er det også utroligt, at man i så fald omgås den, mener hun.

Abejdet som formand for Transparency i Danmark går netop ud på at få landets forvaltninger til at forstå, hvorfor det er vigtigt at overholde forvaltningsloven.

- Det er nogle rigtig vigtige regler at have for at sikre, at de offentlige penge - skatteydernes penge - bliver brugt på den bedste vare til den bedste pris. Det er for at sikre konkurrencelighed og for at sikre, at man ikke sidder i en privilligeret position og bruger statens penge på at forkæle sin egen familie. Derfor har vi reglerne om habilitet, forklarer hun.

TV 2/FYNS OVERVEJELSER OMKRING OFFENTLIGGØRELSE AF NAVNE:

Vi har valgt ikke at nævne navnene på de to medarbejdere, som er søster og svoger til Tina Bue Frandsen, da de ikke er offentlige personer eller personer i større chefstillinger.



De to er heller ikke dømt eller tiltalt for at have begået noget ulovligt.



Tina Bue Franden er en offentlig person, som har bestridt høje poster både politisk - som medlem af byrådet i Odense gennem 20 år - og som embedsmand. Hendes navn nævnes således, selvom hun ikke har overtrådt forvaltningsloven i den pågældende sag.

Typisk dansk udgave

Transparency Danmark har selvsagt ikke samme udfordringer med korruption og nepotisme, som andre af verdens lande har. Men ifølge Natascha Linn Felix er en sag som den i Nordfyn og Kerteminde meget typisk for de sager, som Transparency ser i Danmark.

Læs også Afsløring: Børn- og ungeleder købte kurser hos sin søster for borgernes penge

- Det er typisk dansk på to måder. For det første, så er vi et lille land, hvor alle netop kender alle. Og netværk - hvor er grænsen mellem netværk og inhabilitet? Der vil jeg så sige, at denne sag ligger ikke engang i et svært grænseland. Den er bare "clear cut" - Det skulle ikke være foregået, siger hun.

- Den anden ting er, at der er en overbevisning i Danmark om, at problemer af denne her karakter ikke rigtig er der. Fordi vi kan godt tænke klart. Vi kan sagtens bare køre hen over habilitetsproblemer. Vi er super rationelle. Men det er vi ikke, fortsætter hun.