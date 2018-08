Travle brandmænd rykkede ud til 178 naturbrande i juli

Tørken har fået Beredskab Fyn til at rykke ud til næsten fem gange så mange naturbrande i juli som under den seneste tørke i 2014.

2018 sprænger statistikkerne for Beredskab Fyn.

Det viser en sammenligning af antallet af slukkede naturbrande i månederne maj, juni og juli under de to seneste tørkeperioder.

I juli i år måtte de travle brandmænd tænde sirenerne og tage sig af naturbrande 178 gange. Det er 121 flere brande end juli 2014, hvor der senest har været tørkeperiode i Danmark.

Antallet af naturbrande for de samlede tørkeperioder er steget fra 95 i 2014 til 251 i 2018.

Antallet af naturbrande i månederne maj, juni og juli for 2014 og 2018. Kilde: Beredskab Fyn.

Otte naturbrande hver dag i juli

Med andre ord var Beredskab Fyn rykket ud til otte-ti naturbrande hver dag i juli.

Til sammenligning var det gennemsnitlige antal udrykninger på 1,84 hver dag i samme måned i 2014.

Det betyder, at juli 2018 har givet Beredskab Fyn næsten fem gange så meget arbejde som under den seneste tørke.

Gennemsnitligt antal naturbrande pr dag. Kilde: Beredskab Fyn

Ifølge Michael Dalby Kristiansen, der er konsulent ved Beredskab Fyn, ser antallet kun ud til at stige.

- Tallene bekræfter os i, at 2018 er et usædvanligt tørt og brandbart år. Vi har haft en travl sommer indtil nu, og baseret på tallene fra juli, så ser det ud til at fortsætte, siger han.

Beredskab Fyn tager sig af beredskabsarbejdet i alle fynske kommuner udover Middelfart.

Indtil videre har Odense Kommune har størst behov for udrykninger fra Beredskab Fyn.

