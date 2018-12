Travlhed på banegårdene de kommende dage

De kommende dage er årets store julerejsedage, hvor mange skal af sted til julefest med familie og venner.

Skal rejsen ske med DSB’s tog fra Odense Station i dagene op mod jul, så har mange af de rejsende i år købt en pladsbillet til København, Københavns Lufthavn, Esbjerg, Roskilde og Høje Taastrup, viser en opgørelse fra DSB.

- Der er mange mennesker med i togene omkring juletid og ofte en masse ting at holde styr på, derfor anbefaler vi at købe en pladsbillet i god tid, så julen kan begynde forholdsvist roligt. Og da især hvis man skal rejse over længere afstande, som flere af de rejsende gør, når de sætter sig på toget i Odense, siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Flest rejser mod vest

De fleste pladsbilletter i togene er til rejser over Storebælt fra København og med retning mod Fyn og Jylland, men der er altså også rejsende, der tager turen i den modsatte regning.

- Da juleaften i år falder på en mandag, så er der flere dage at rejse i, så kunderne fordeler sig mere. Dog kan vi se, at der er mange, der rejser ud den 22. december og gerne om formiddagen. Og er man i fleksibel, så er der stadig billige Orange-billetter i juletrafikken, siger Tony Bispeskov.

Hjemrejsen er er knap så hektisk som udturen. Men også her kan det være en god ide at sikre sig en plads, lyder der fra DSB. Især den 26. december er der mange rejsende.